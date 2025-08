Belén Estévez confiesa que lleva un año soltera y no está para "jueguitos": "Nadie vale la pena"

En una entrevista con el programa 'Habla Chino', la bailarina y figura de la farándula, Belén Estévez, confesó que hace más de un año no ha tenido citas y enfatizó que no está dispuesta a perder el tiempo con relaciones que no tengan futuro. La modelo de 43 años reveló que no necesita en su vida relaciones tóxicas y subrayó que busca una relación seria sin lugar para juegos emocionales.

La argentina se expresó sin miramientos sobre lo que en verdad busca en su vida amorosa. Además, aclaró que nuca fue ‘sugar’ de ninguna de sus exparejas. “Yo quiero alguien que me sume, que me empuje, que camine a mi lado… Dios me libre de ese tipo de hombres”, mencionó.

Belén Estévez revela que quiere una pareja que no sea conformista

La modelo enfatizó su posición clara: “No pierdo tiempo, para llegar a la cita tengo que arreglarme, quizás comprarme un zapatito… tiene que valer la pena y no hay nadie que valga la pena, por ahora”. Además, afirmó, sin rodeos, que ya no está dispuesta a tolerar comportamientos como el control de ubicación o el celar sin motivo: “si me piden ubicación, está descartado, next”.

Asimismo, indicó que es lo que busca en un hombre. La bailarina puso en claro punto por punto lo que para ella es atractivo en un chico que la corteja. Así, mencionó que busca una pareja que siempre la elija y que no ande tirando 'likes' a otras chicas en las redes sociales.

"El punto no es que sea millonario, yo quiero un hombre que salga de su zona de confort... un hombre ambicioso, que quiera más de la vida, porque yo también soy así, entonces quiero un hombre que me ayude a empujar el carro igual que yo", reveló Estévez.