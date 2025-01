Belén Estévez tuvo una reciente entrevista con un podcast, donde abordó diversos aspectos de su vida personal, revelando las razones que la llevan a descartar la posibilidad de retomar alguna de sus antiguas relaciones. Asimismo, la bailarina hizo una curiosa revelación sobre su sexualidad al declararse ‘demisexual’.

A pesar de que se mantiene un poco alejada de la farándula local, Belén Estévez sigue siendo una figura reconocida dentro del espectáculo, por lo que volvió a aparecer en un conocido medio para brindar detalles de su vida privada.

¿Por qué no volvería con una expareja?

Este martes 21 de enero, Belén Estévez brindó una entrevista donde comentó abiertamente sobre su vida sentimental, explicando las razones por las que no regresaría con alguna expareja. La argentina aclaró que prefiere cerrar ciclos y enfocarse en nuevas etapas.

“Yo no vuelvo con los ex porque considero que lo que ya está vencido, lo que caduca, ya no se vuelve a comer. Cuando las relaciones terminan es por algo y tenemos que ver las señales”, detalló en su entrevista con el podcast ‘Contra el tráfico’ de Exitosa.

Asimismo, Belén Estévez admitió que no considera a ninguna de sus relaciones pasadas como el amor de su vida. Aseguró que, a lo largo de su trayectoria sentimental, no ha logrado establecer un vínculo lo suficientemente profundo que le permita imaginar la posibilidad de formar una familia.

“Considero que nadie ha sido el amor de mi vida porque con nadie ha trascendido un vínculo tan especial como para formar una familia”, sentenció la bailarina.

La confesión sobre su sexualidad



Belén Estévez aún continúa soltera, aunque no ha descartado la posibilidad de volver a enamorarse, aunque prefiere buscar algo serio. La bailarina sorprendió en su entrevista al identificarse como demisexual, un término que hace referencia a aquellas personas que necesitan una conexión emocional para sentir atracción física.

“Yo soy honesta, estoy buscando una relación estable... Esas cosas no me gustan porque soy una persona demisexual; es cuando te conectas desde lo emocional. Tienes que tener un sentimiento por la otra persona para poder intimar, para que aparezca ‘la entregadora’”, sentenció la argentina.