La reconocida Belén Estévez compartió detalles de su vida personal en una reciente entrevista con Ricardo Rondón, en la que abordó su situación amorosa. La artista se mostró abierta al hablar sobre sus experiencias y reflexiones en el ámbito sentimental, brindando a sus seguidores una mirada más cercana a su vida privada.

Recordemos que en octubre de 2023, Belén Estévez ya había expresado su deseo de formar una familia, pero aclaró que no estaría con cualquier hombre, solo por temor a que “se le pase el tren”. Nuevamente, la bailarina mencionó su deseo de ser madre.

¡Quiere ser madre!

Belén Estévez fue la invitada del podcast ‘Rolón tolón’, donde manifestó su descontento por no haber hallado al compañero perfecto que la acompañe en su vida. A pesar de sus esfuerzos, la búsqueda de una conexión significativa ha resultado ser un desafío, lo que ha generado en ella una sensación de insatisfacción.

Asimismo, Belén Estévez explicó que uno de sus deseos más profundos es convertirse en madre y construir una familia, pero no quiere elegir a cualquier hombre.

“Me gustaría casarme, pero más que imaginarme vestida de blanco, mi anhelo es formar una familia. Quiero un compañero para toda la vida; imagínate, son 43 años y estoy sola aún. Lo que quiero es tener una familia, hijos, perros. Ese es mi anhelo más grande. Cada año que pasa digo: ‘otra fiesta más sin tener una pareja’”, señaló la argentina.

¿Por qué no ha tenido hijos?

Por otro lado, Belén Estévez compartió las razones que le han llevado a descartar la idea de ser madre con alguna de sus exparejas. Afirmó que, hasta el momento, no ha hallado la estabilidad requerida en sus relaciones para contemplar un futuro en conjunto.

“No he tenido miedo a tener una pareja, es que no se ha dado; mis relaciones no han sido suficientemente estables para hablar de hijos, de formar una familia. No voy a tener un hijo con cualquier persona. Quiero que el padre de mis hijos sea el hombre correcto”.

Cabe señalar que en su entrevista, Belén Estévez confesó que sí ha congelado sus óvulos, por si en algún momento decide formar una familia.

Belén Estévez se sincera tras no poder formar una familia.

“Sí, yo congelé mis óvulos cuando tenía 41 años. Pero en realidad, yo los congelé por si en algún momento o en algún futuro iba a tener una complicación médica o lo que fuera. Pero siempre en mi mente está la concepción familiar. Yo quiero tener un hijo con mi esposo; quiero que mi hijo sea la prolongación de ese inmenso amor que Dios ha unido”, concluyó.