Belén Estévez, reconocida bailarina argentina, ha tenido una participación destacada en ‘El gran chef: famosos’, por lo que sus seguidores se emocionaron con su regreso para ‘La súper revancha’. Su carisma y dedicación en la cocina la convirtieron en una de las favoritas del público.

Cabe señalar que su experiencia en ‘El gran chef: famosos’ inspiró a Belén Estévez a profundizar en el mundo culinario. A sus 43 años, la argentina ha demostrado que nunca es tarde para perseguir nuevas pasiones y así lo evidenció al terminar su participación en el programa culinario.

La eliminación de Belén Estévez

Belén Estévez, quien se destacó por su dedicación en la cocina, fue eliminada este sábado 28 de diciembre de ‘El gran chef famosos: la súper revancha’, convirtiéndose en la cuarta participante en abandonar el programa. La eliminación se debió a un corte en el dedo que le impidió rendir al máximo en la competencia, afectando su desempeño en los retos culinarios.

Antes de despedirse definitivamente de la cocina, Belén Estévez expresó su gratitud por la oportunidad de volver al programa. En esta ocasión, buscaba demostrar todo lo que había aprendido desde su eliminación en la segunda temporada del show culinario.

“Estoy tranquila, estoy contenta. Ha sido una temporada tan diferente para mí porque la vez pasada no sabía nada de cocina. Me preparé porque amé la cocina. Siento que esta vez pude demostrar un poquito de todo lo que he aprendido”, detalló emocionada.

Asimismo, Belén Estévez afirmó que después de dejar la cocina del programa, continuará su trayectoria en el ámbito gastronómico: “Quiero lograrlo todo, todo. Esto ha sido una práctica exhaustiva. No quiero llorar porque no estoy triste, estoy contenta”.

El incidente que tuvo previo a su eliminación

Durante la preparación del primer plato en la noche de eliminación de ‘El gran chef famosos: la súper revancha’, Belén Estévez experimentó un accidente que la llevó a sufrir un corte profundo en uno de sus dedos mientras picaba cerdo para la salchicha huachana.

De inmediato, un paramédico acudió a su auxilio y le recomendó que un médico evaluara la herida para determinar si era necesario suturarla. Ante esta situación, la concursante se llenó de angustia, consciente de que una posible visita al hospital la impediría completar el segundo plato de la noche, lo que podría resultar en su eliminación del concurso.