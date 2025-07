Corazón Serrano sorprendió a sus seguidores durante su concierto del domingo 27 de julio en el Complejo Santa Rosa al presentar sobre el escenario a Nickol Sinchi, quien volvió a cantar junto a la agrupación tras su salida en 2023. La reaparición de la exvocalista generó una ola de emoción entre los asistentes, que no esperaban verla nuevamente junto a sus excompañeras.

Visiblemente conmovida por el recibimiento del público, Nickol fue presentada como en sus mejores épocas y no dudó en expresar su sentir, emocionando a todos los presentes: “Como los viejos tiempos”, dijo con la voz entrecortada, recordando su etapa como una de las voces más queridas de la orquesta piurana.

Emotivo reencuentro de Nickol Sinchi con Corazón Serrano conmueve a sus fanáticos

El emotivo reencuentro de Nickol Sinchi con Corazón Serrano no solo sorprendió a los asistentes del concierto, sino que también generó una ola de nostalgia en redes sociales. Como se recuerda, en marzo de 2023, la cantante anunció su salida de la agrupación, dejando en shock a miles de fanáticos de la cumbia peruana. Sin embargo, este último fin de semana, Nickol volvió a subirse al escenario junto a sus excompañeras para interpretar el tema ‘Vuelve’, desatando la ovación del público presente.

Las imágenes de su presentación no tardaron en viralizarse, y los comentarios no se hicieron esperar. “Nickol fácil puede sustituir a 2 cantantes de ahora”, “A veces tomamos decisiones equivocadas, Nicole no debió renunciar”, “Ninguna de las que llegaron alcanzan el nivel de talento de la Sinchi”, escribieron varios usuarios en redes. Otros destacaron su inconfundible voz y carisma: “De todas las chicas siempre me ha gustado cómo canta Nickol”, “Con Nickol es otro nivel el Corazón Serrano” y “La mejor voz de Corazón Serrano”.

Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, sufre atentado en su vivienda

La cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, fue víctima de un violento ataque en su vivienda ubicada en La Laguna, Piura. La madrugada del jueves 24 de julio, sujetos desconocidos dispararon al menos 10 veces contra el inmueble, mientras los familiares de la artista se encontraban dentro.

Según el reporte de '24 Horas', este atentado sería una segunda advertencia relacionada con amenazas extorsivas. Los delincuentes estarían exigiendo la suma de S/ 50.000 a cambio de no atentar contra la vida de la joven intérprete. Vecinos de la zona confirmaron el incidente y manifestaron su preocupación por la seguridad de la artista y su familia.