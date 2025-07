Kevin Johansen y Liniers: “En Argentina también tenemos un momento político en el que la gente piensa que el arte no tiene mucho valor”

La primera vez que Kevin Johansen y Ricardo Liniers compartieron un escenario fue en 2008. El historietista dibujaba mientras el argentino-estadounidense seguía el repertorio. “No sabía exactamente qué hacer. De los nervios, el pánico y la adrenalina, me salió un personaje que se hacía el gracioso y, ante la sorpresa mía la gente se reía. Al final del show, Kevin me dijo: ‘tienes que acostumbrarte a las risas y entenderlas como aplausos. Así que tenme paciencia’. Yo pensé que me iba a matar por todas las tonterías que hice y dije durante el show’”, declara a La República.

La dupla vuelve a Lima como parte de una gira en la que presentan el disco Desde que te Madrid y el libro Es nuestra forma de comunicarnos. “Me persiguió durante años, era fan. Escondía un secreto anhelo de estar en el escenario, a toda costa. Le escribió a Charly (García), a Pedro Aznar, les escribió a todos; creo que hasta al Puma Rodríguez”, bromea la voz de S.O.S. tan fashion en una pausa de sus presentaciones.

¿Cuándo nace la idea del disco Desde que te Madrid? Tienen ambos el 50% de los derechos de autoría.

Liniers: Sí, le dije que como lo que yo hacía no se escuchaba, no hacía falta ‘Kevin y Liniers grande’, con Liniers chiquito yo ya estaba feliz. Pero él me dijo: ‘no, es nuestro disco, es nuestro show, así que vamos a medias’. Era el final de una gira por Europa que habíamos disfrutado mucho. Así que me puse a dibujar porque dije: ‘bueno, ya que no se oye lo que yo hago, tengo que meter dibujos por todos lados y dibujé una historieta por cada canción del show, así que eso terminó en un libro, un disco y un vinilo’.

Johansen: Primero debo aclarar que todo lo dicho por Liniers es mentira. Estamos en litigio, tenemos contrato también de no mirarnos a los ojos. De hecho, cuando yo canto, aparentemente emocionado, con los ojos cerrados, es para no ver los dibujos que está haciendo.

¿Qué piensan de la llegada de la inteligencia artificial a la música y al arte, en general?

Johansen: Estoy muy ilusionado con la inteligencia artificial porque no me someteré más al yugo de los dibujos de Liniers. Estoy luchando a favor para que por fin pueda descartar al socio, entre comillas, que tengo.

Liniers: Ahora estamos con el síndrome del juguete nuevo. Hay cosas que antes hacían las personas que van a terminar haciendo las máquinas. Pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué consumimos arte. Lo que nos interesa es la humanidad; no es el producto sino el proceso. Y esto de la inteligencia artificial pareciera saltarse el trabajo; a veces toma años armar un estilo, un punto de vista, una estética. Entonces, hay algo medio inmoral, me parece, en querer el resultado sin el esfuerzo de una obra artística.

Llegan a Perú en un momento de crisis social y política. Algunos artistas han protestado. ¿Qué papel cumple el arte en momentos como este?

L: Sí, desgraciadamente en Argentina también tenemos un momento político en el que la gente piensa que el arte y la cultura no tienen mucho valor, porque no le ven el valor comercial. Si puede hacer un negocio alguien haciendo cultura está muy bien, pero un Estado no es eso solamente; no somos máquinas las personas, no somos solamente el producto bruto, también somos una cultura que se va generando, ¿no? En Perú tienen arte y su literatura se seguirá leyendo. Entonces, lo que genera la cultura es algo que queda para la gente después; no es un gasto, es una inversión y, desgraciadamente, los políticos tienen una tendencia a medir todo como gasto y no entienden que una inversión puede ser algo, inclusive si uno está midiendo todo con la billetera, a futuro redituable. Porque te aseguro que Tintín a los belgas les deja mucha más plata que, seguramente, varios dueños de bancos que fundieron a gente.

J: Se sabe que la cultura siempre es resistencia y la verdad es que es un momento para resistir. El hecho creativo es un hecho de resistencia, así que estamos todos viviendo momentos complicados, momentos de mucho intento de barrer con todo, con cosas y luchas logradas. Y bueno, es el claro ejemplo que nunca hay que bajar los brazos y seguir luchando por los derechos de las personas. Todos tenemos derecho a la cultura.❖