Paola Montes de Oca, actriz que interpreta a La Chilindrina en la serie de Chespirito, sorprendió con su visita a Lima

El último viernes 25 de julio, Paola Montes de Oca, actriz que da vida a La Chilindrina en la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, sorprendió a María Antonieta de las Nieves y al público que asistió a la función inaugural de El Gran Circo Estelar, donde la icónica mexicana de 75 años lleva toda la magia del circo a los corazones de sus seguidores con sus mejores musicales, número artísticos y ocurrencias.



Como se sabe, María Antonieta de las Nieves regresó a Lima para presentar su más reciente propuesta circense ‘Aquí está la Chilindrina’ en El Gran Circo Estelar, ubicado en la explanada de Mall del Sur. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del establecimiento desde S/32 y habrá funciones hasta el domingo 17 de agosto.

Circo de La Chilindrina abrió sus puertas el viernes 25 de julio.

Paola Montes de Oca se reencontró con La Chilindrina



Paola Montes de Oca fue una de las invitadas especiales al estreno de El Gran Circo Estelar, donde la función inaugural logró un contundente sold out. La artista de 28 años expresó su emoción por compartir con María Antonieta y destacó lo que ha significado interpretar a la querida niña traviesa.

“Es un honor. De hecho, ella misma me enseñó muchas cosas para poder imitarla. Me ha ayudado muchísimo; la serie es todo un éxito y solo me queda agradecerle a María Antonieta y a todos los seguidores de la bioserie”, afirmó Montes de Oca.

Paola Montes de Oca defiende la bioserie de Chespirito



Por otro lado, Paola restó importancia a la ola de críticas que ha recibido la serie. “Pueden decir mil cosas, pero a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo como actores. ¿Habrá segunda parte? Ojalá. Por ahora no hay nada confirmado, pero creo que todavía hay mucho que contar sobre Chespirito”, añadió.

Como se recuerda, María Antonieta también tuvo una breve pero significativa aparición en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la bioserie de Roberto Gómez Bolaños. El público pudo ver a icónica artista mexicana en el sexto episodio titulado ‘El precio de la fama’ dando vida a la secretaria de Emili Azcárraga Milmo, director de Televisa.