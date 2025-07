Durante una entrevista para el programa 'Todo se Filtra', la actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, quien interpreto a 'La Chilindrina' en el programa televisivo 'El Chavo del 8', contó que le encanta la serie de 'Chespirito: Sin querer queriendo', ya que le trae recuerdos de su vida. Además, de asegurar que la trama de la serie está basada en hechos reales. "Sí, si pasaron, todo lo que están viendo paso en la vida real", respondió la actriz.

"Me siento orgullosa, a mí me encanta. Cada rato que veo algún detalle, me pongo a llorar, porque son detalles que yo viví en carne propia. Fue sensacional vivir esos momentos" contestó María Antonieta cuando le preguntaron qué le parecía la serie.

Es importante mencionar que la serie 'Chespirito: sin querer queriendo' llegará a su fin este 24 de julio y estará disponible en la plataforma HBO Max. Consta de ocho capítulos y es una miniserie mexicana de drama biográfico creado por Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito).

¿Habrá segunda temporada de 'Chespirito: Sin querer queriendo'?

Actualmente, no hay una segunda temporada confirmada de manera oficial de la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'. De acuerdo a declaraciones del actor Pablo Cruz Guerrero, protagonista de la serie, y del guionista Miguel Islas, la serie fue diseñada como una miniserie de una sola temporada, enfocada en un momento particular de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

El final de la serie y los capítulos anteriores generaron controversia en redes sociales debido a la forma en que se retrató la vida de Bolaños, especialmente en lo que respecta a su relación con Florinda Meza y el desenlace de su matrimonio con Graciela Fernández, la primera esposa de 'Chespirito'. Por su parte, Meza ha expresado públicamente su desacuerdo con la serie, asegurando que no refleja la realidad.