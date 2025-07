En plena transmisión de programa, Patricio Parodi explotó contra la producción de ‘Esto es Guerra’. Mientras los demás competidores se alistaban para un nuevo juego, el guerrero tomó la oportunidad de hablarle directamente a la cámara para atacar a las cabezas del programa, mientras sus compañeros intentaban calmarlo.

“Mi cuerpo no tiene precio” fue una de las frases que Parodi mencionó como reclamo al equipo de producción de ‘Esto es Guerra’. En vivo, hizo cuentas de los costos asumidos por él en tratamientos físicos tras años de lesiones en el reality. Patricio exigió un pago por estas terapias, justificando que él decía ‘lo que todos piensan’.

¿Cómo fue el reclamo de Patricio Parodi a 'EEG' en vivo?

Tras un reclamo del equipo rival, el equipo que capitanea Patricio fue sancionado con restarle puntaje. Esto avivó la ira de competidor, que justificó su accionar como una forma de evitar una lesión que pudiera perjudicar su salud. Al no ser escuchado, dijo al micrófono de ‘Esto Es Guerra’ que les pasará la factura de su tratamiento cuando se doble el tobillo.

Lejos de aplacarse, el ‘Pato’ continuó despotricando contra la producción, denunciando que no asumen el costo de sus tratamientos tras varios años dedicados a ‘Esto es Guerra’. “La del hombro, la de la rodilla, la de la espalda, ustedes van a pagar mis terapias”, continuó diciendo frente a la cámara. Pese a que intentaron calmar la situación, Patricio no dejaba de calcular cuánto había gastado en recuperación, llegando a mencionar un monto de S/ 1,300 mensuales.

La producción lo amenazó con revelar su sueldo

Ante tanta insistencia, por medio del narrador ‘Mister G’, la producción advirtió a su estrella con revelar su paga, aludiendo a que con ello bastaba para cubrir los gastos médicos extras. Lejos de calmarse, Patricio continuó diciendo que a él le pagaban por su trabajo en la competencia. “Llevo 8 años lesionado y nunca he pedido nada. Pero en este reclamo, yo quiero evitar una lesión”, culminó mientras Renzo Schuller llamaba a que se tranquilice

Luego del programa, Patricio fue abordado por las cámaras de América Espectáculos. Con mejores ánimos, explicó que no está molesto, pero reconoce que la producción le hizo ‘pisar el palito’ y que se desquitaron con él en las siguientes competencias del día. “Por eso, en la próxima, cuando me lesione, tú me vas a pagar mi factura, pues”, dijo al reportero antes de retirarse.