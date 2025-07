Yaco Eskenazi sigue mostrándose cercano al mundo de los streamers. Primero fue parte de la mesa de comentaristas del evento ‘Celebrity Combat’, y recientemente participó en una transmisión en la plataforma Kick junto con el popular influencer Dealis. La escena ocurrió en un restaurante, donde ambos compartían un animado momento hasta que llegó la cuenta, la cual ascendía a más de 1.000 soles. Fue entonces cuando el streamer, sin reparos, pidió que solo agregaran 10 soles de propina.

Al notar la situación, el exintegrante de 'Esto es guerra' sacó su billetera y decidió dejar una propina mucho más generosa, evitando así un momento incómodo con el personal del local. “Yo te dejo la propina, tranquilo, brother”, le dijo el exchico al jtrabajdor del restaurante, mientras entregaba 100 soles como muestra de cortesía. El gesto del esposo de Natalie Vértiz fue elogiado por los presentes y los seguidores de la transmisión, quienes destacaron su actitud considerada.

Yaco Eskenazi y su reacción con Diealis por querer dar S/10 en restaurante

El esposo de Natalie Vértiz compartió una cena con el streamer Diealis en un restaurante especializado en carnes, pero lo que realmente desató comentarios en redes sociales fue la intención del influencer de dejar solo 10 soles de propina tras una cuenta de 1441.60 soles. Ante esto, Yaco intervino de inmediato y, entre risas, dijo: "Yo dejo la propina, esta web** (…) Ya lo sangré a mi causa (Diealis)", mientras entregaba 100 soles al mozo. Luego, el streamer mostró la boleta final y destacó la calidad del lugar. "Caro, pero buenísimo", comentó, asegurando que valió cada sol gastado.

Yaco Eskenazi más enamorado que nunca de Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi no dudó en expresar lo feliz y enamorado que está de Natalie Vértiz, dejando en claro que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. En recientes declaraciones, el exconductor de televisión aseguró que no hay razón alguna para que su nombre se vea envuelto en algún escándalo. “No me van a ampayar, no tendría por qué, estoy tranquilo y contento”, afirmó con total seguridad, destacando la solidez de su matrimonio.

Además, el exchico reality contó con orgullo que su esposa ha estado enfocada en su bienestar físico desde hace varios meses, trabajando con un especialista en nutrición, lo que ha dado resultados que lo tienen fascinado. Según él, la modelo tiene ahora una figura “más rica que la que tenía hace 5 años”. Para el exconductor, ver a Natalie Vértiz, superarse día a día también es motivo de admiración, pues considera que la complicidad que comparten va mucho más allá de lo que muestran en redes, consolidándolos como una de las parejas más estables del espectáculo peruano.