Percy Pls es cantante, creador de contenido, referente de moda e imagen de importantes marcas. Se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes más influyentes del país, representando al Perú en diversas plataformas internacionales. En una reciente entrevista para el programa de YouTube 'Lado B', el influencer chiclayano reveló cómo fue su encuentro con la supermodelo británica Naomi Campbell durante un evento de la colección de H&M en Londres.

El influencer contó que a pesar de que la seguridad de la supermodelo le impidió acercarse para tomarse una foto, ella regresó para sacarse el selfie. "Yo me acerco a Naomi Campbell y le digo, 'Ay, tipo, ¿podemos tomarnos una foto?' y viene su seguridad, dice, 'Lejos, por favor, lejos'. Entonces, como me aleja, dije, "Bueno, ya pasó oportunidad." Regresa Naomi Campbell, mira su seguridad y le dice, "Me ha pedido una foto, ¿no ves?"

Influencer Percy Pls cuenta su encuentro con Naomi Campbell

El influencer recordó que cuando Naomi Campbell volvió para tomarse la foto con él, quedó sorprendido. "Tomé como tres selfies, mi mano vibraba. Literalmente tuve que mandar la foto a la IA para que la enfoque y nada, me tomé mi foto, o sea, básicamente ella regresó para tomarse la foto conmigo", comentó emocionado.

Entre los artistas que también viajaron a Londres al lanzamiento de la colección 'A/W 2024', se encuentran la modelo Natalie Vértiz y el influencer Stefano Ayubu. Sin embargo, el encuentro de Percy Pls con Naomi Campbell no fue el único momento especial, ya que en un evento de Coca Cola conversó con la cantante española Rosalía.