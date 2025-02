Ozzy Osbourne y Black Sabbath vuelven al escenario por última vez en Birmingham: concierto de despedida será en julio

Después de años de incertidumbre sobre su estado de salud, Ozzy Osbourne confirmó que volverá a reunirse con los miembros originales de Black Sabbath para un último concierto que pondrá punto final a su trayectoria con la banda que definió el heavy metal. El espectáculo se llevará a cabo el próximo 5 de julio en el estadio Villa Park de Birmingham, ciudad natal de los músicos. Este evento será el primer reencuentro de la formación original en dos décadas.

El show, titulado "Back to the Beginning", no solo reunirá a Osbourne con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, sino que contará con la participación de bandas de renombre en la escena del rock y el metal. Metallica, Slayer, Pantera y Gojira son algunos de los grupos que se sumarán a esta noche histórica. Además, un "supergrupo" compuesto por artistas como Slash, Tom Morello, Billy Corgan y Wolfgang Van Halen ofrecerá un tributo especial a la banda británica. Las entradas estarán disponibles desde el 14 de febrero y se espera que la demanda supere todas las expectativas.

El anuncio de este último concierto causó un gran revuelo en la comunidad del rock y el metal. Durante los últimos años, Ozzy Osbourne ha enfrentado serios problemas de salud, lo que lo llevó a cancelar múltiples giras. A sus 76 años, el legendario vocalista ha lidiado con cirugías en la columna y un diagnóstico de Parkinson, lo que hizo dudar a los fanáticos sobre su regreso a los escenarios. Sin embargo, en un emotivo comunicado, dejó claro que esta será su despedida definitiva y que quiere cerrar su historia con Black Sabbath de la mejor manera posible.

"Es mi momento de volver al principio", expresó Osbourne. "Birmingham es la verdadera casa del metal y quiero devolverle algo a la ciudad donde todo comenzó. Me siento bendecido de poder hacerlo con mis hermanos de toda la vida". Esta declaración refleja el deseo del cantante de despedirse con un espectáculo digno de su legado, junto a los músicos con quienes revolucionó la música en los años 70.

Además del carácter nostálgico del evento, el concierto tendrá un propósito benéfico. Parte de las ganancias serán destinadas a organizaciones como Cure Parkinson's, el Birmingham Children's Hospital y Acorn Children's Hospice, reafirmando el compromiso de Osbourne y la banda con causas solidarias. Esta iniciativa le otorga un significado aún más especial a la noche que marcará el final de Black Sabbath sobre los escenarios.

¿Por qué Ozzy Osbourne se separó de Black Sabbath?

La relación entre Ozzy Osbourne y sus compañeros de banda ha sido tumultuosa a lo largo de los años. Si bien Black Sabbath es considerada la piedra angular del heavy metal, su historia estuvo marcada por excesos, conflictos y salidas abruptas de sus integrantes. La primera gran ruptura ocurrió en 1979, cuando el vocalista fue expulsado debido a su adicción a las drogas y el alcohol, lo que afectó su desempeño y la dinámica interna del grupo.

A pesar de la separación, Osbourne tuvo una exitosa carrera en solitario, consolidándose como una de las figuras más influyentes del rock. Mientras tanto, Black Sabbath pasó por múltiples cambios de alineación y estilos musicales. No fue hasta 1997 cuando la banda logró una reunión con su formación clásica, lo que llevó a giras y nuevos lanzamientos.