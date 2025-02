A inicios de febrero se confirmó que el vocalista original de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, volvería a los escenarios por última vez en un concierto de despedida junto a su banda original. Sin embargo, ‘El príncipe de las tinieblas’, en una reciente entrevista, aclaró que no tocará un set completo con la agrupación de metal debido a sus problemas de salud.

Este evento titulado ‘Back to the beginning’ será un festival histórico, ya que participará Black Sabbath junto a Ozzy Osbourne, por lo que se espera que el músico interprete canciones originales de cuando estaba en la banda, como: ‘Paranoid’, ‘Iron Man’, ‘War Pigs’, entre otros icónicos temas.

Ozzy Osbourne se prepara para su último concierto

En una entrevista en SiriusXM, Ozzy Osbourne reveló que, por su complicado estado de salud, no puede interpretar un set completo junto a Black Sabbath, pero sí participará en algunos fragmentos del show y buscará mantenerse activo.

“No tengo pensado hacer un concierto con Black Sabbath, pero sí estoy haciendo pequeñas cosas con ellos. Estoy haciendo lo que puedo, donde me siento cómodo. Estoy intentando recuperarme. Cuando me levanto por la mañana, simplemente salto de la cama. Tengo que mantener el equilibrio, pero no estoy muerto. Sigo haciendo cosas de forma activa”, explicó.

Asimismo, los fanáticos de Ozzy Osbourne esperan que el músico interprete sus temas más conocidos de su carrera en solitario, ya que tras su salida de Black Sabbath en 1979. “He llegado al año 2025. No puedo caminar, pero ¿sabes en qué estaba pensando durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, todavía estoy vivo”, señaló ‘El príncipe de las tinieblas’ luego de que se confirmara el show de despedida.

El concierto de despedida de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath. Foto: Instagram

Sharon Osbourne sobre la condición de Ozzy

La esposa y mánager de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, en una entrevista con el diario The Sun, detalló cómo es la condición del músico actualmente.

“El Parkinson es una enfermedad progresiva. No es algo que se pueda estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y ha afectado sus piernas. Pero su voz está mejor que nunca. Es lo que él quiere (el show de despedida). Quiere darle las gracias a todo el mundo. No tuvo esa oportunidad debido a su enfermedad, pero ahora sí la tiene”, mencionó emocionada.