Korina Rivadeneira vivió un indignante momento mientras participaba en una función del show Dioses del Circo, donde fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Tyler, un ciudadano húngaro integrante del elenco. El sujeto fue recientemente detenido por la Policía tras la denuncia, generando indignación en redes sociales y apoyo hacia la modelo venezolana.

El lunes 21 de julio, Korina Rivadeneira se presentó en 'Desvelados', el programa que conduce con Tato Luna, para dar su descargo y denunciar públicamente lo ocurrido. Visiblemente afectada, pidió el cierre del circo al considerar que el espectáculo que ofrecen es inapropiado y ofensivo. “Después de lo que ha sucedido, me queda claro que no lo es. Es un acto vulgar que debería presentarse bajo otras instancias”, expresó con firmeza.

Korina Rivadeneira se pronuncia y exige el cierre del circo en el que sufrió tocamientos indebidos

Durante el programa, Tato Luna respaldó a Korina Rivadeneira y sostuvo que el circo debería ser cerrado tras el indignante episodio de tocamientos indebidos. La modelo venezolana reiteró que lo ocurrido fue un acto inaceptable y calificó el show como vulgar. “Después de lo que ha sucedido, me queda claro que no lo es. Es un acto vulgar que debería presentarse bajo otras instancias”, declaró. Asimismo, contó que la única disculpa que recibió fue de parte de la persona que la invitó al espectáculo, una de las encargadas del circo: “Bueno, de hecho, la persona que me invitó solo me dijo eso: mil disculpas”, relató.

Korina Rivadeneira revela la reacción de Mario Hart tras ser víctima de tocamientos indebidos

Korina Rivadeneira también relató cómo reaccionó su esposo, Mario Hart, al enterarse del lamentable incidente en el circo. Según contó, no le informó de inmediato por miedo e incertidumbre sobre lo que podría pasar. “Mario cuando se enteró de lo que sucedió porque yo no se lo dije en el mismo momento que pasó. Yo tenía mucho miedo de lo que iba a pasar después, no sabía qué iba a pasar y él apenas se enteró porque escaló muy rápido. Inmediatamente, se fue desde la casa hasta el circo”, afirmó la modelo venezolana.

La también conductora explicó que, aunque el espectáculo ya había terminado y el lugar estaba vacío, Mario Hart insistió en obtener respuestas. “Cuando ya se había terminado, no había nadie y él casi, o sea, se quedó allí insistiendo, molestando, moviendo el portón para que alguien le conteste hasta que alguien respondió, una de la organización, y le dijo que ahí no había nadie. Y él dijo que no se movería de allí hasta que estuviera la dueña del circo, que fue con quien habló y quien lo comprendió totalmente y quien me escribió hoy que la verdad, yo no he querido ni siquiera abrir el mensaje, pero sé que es un mensaje de disculpas”, agregó.