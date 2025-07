Korina Rivadeneira rompió en llanto al hablar por primera vez en televisión nacional sobre los tocamientos indebidos que sufrió por parte del bailarín húngaro identificado como Tyler, quien ya fue capturado por las autoridades.

La venezolana sorprendió al estar al frente de la conducción de su programa ‘Desvelados’, transmitido el lunes a las 11:45 de la noche por América TV, donde hizo una dolorosa y valiente confesión: “No quería venir al programa”, dijo entre lágrimas, mostrándose aún muy afectada por lo que sucedió en Dioses del circo.

Korina Rivadeneira revela detalles inéditos de lo que sucedió en Dioses del circo

La modelo de 33 años contó con detalles todo lo que sucedió ese día domingo 20 de julio, fecha en que fue invitada a una función de Dioses del circo, por la coordinadora de prensa del evento. “La encargada de prensa me invitó y yo invité a mis amigas, porque era una oportunidad para reunirme con ellas”, compartió totalmente destrozada Korina Rivadeneira.

“Nos sentaron en primera fila y ellos (bailarines) me sacaron intencionalmente, y si sabían quién era”, aseguró, desmintiendo la versión de uno de los representantes del circo. “Me sentía un objeto, que me pasaban de mano en mano, pero yo trataba de ser lo más cortés. Estaba acorralada de este acto malintencionado porque lo han visto todos. Yo tomé acción y me retiré”, declaró la modelo, asegurando que la única persona que se disculpó fue la persona que la invitó al evento, la coordinadora de prensa. “Me dijo mil disculpas, nada más”.

Luego de los tocamientos, la venezolana se fue con sus amigas del show a encarar al encargado del evento. “El hecho fue minimizado por ellos pese a que lo vieron. Yo con mis amigas lo enfrentamos y lo grabamos. Felizmente, hice este último porque para hacer mi denuncia tenía que tener pruebas que sustenten lo que estoy diciendo”, afirmó Korina durante su programa 'Desvelados'.