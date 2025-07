En la última edición de su programa, Magaly Medina no escatimó en comentarios punzantes tras el polémico mensaje que Tilsa Lozano publicó luego de difundirse imágenes de Jackson Mora acompañado de Shirley Arica. La conductora de ATV lanzó una crítica directa, sugiriéndole a la modelo "tener algo de dignidad".

Además, la popular 'Urraca' no dudó en cuestionar el trasfondo emocional del pronunciamiento de la exvengadora, dejando entrever que podría estar sintiendo celos por esta situación que involucra a su exesposo y la ‘Chica Realidad’, con quien ha protagonizado varios roces mediáticos a lo largo de los años.

Magaly Medina se burla de Tilsa Lozano tras su pronunciamiento sobre Jackson Mora

Todo ocurrió en la edición del 18 de julio de 'Magaly TV, la firme', cuando Magaly Medina abordó la reacción de Tilsa Lozano al iniciar el segmento dedicado a las imágenes de Jackson Mora y Shirley Arica. La conductora ironizó sobre la exvengadora, a quien acusó de haber perdido el sentido del amor propio tras compartir un polémico mensaje en redes sociales. "Creo que cuando ha visto nuestra promoción, ha puesto esto en horas de la tarde. Yo no sé por qué se araña, se pica. Hay una cosa que uno tendría que saber: comprarse dos soles de amor propio y, por lo menos, aparentar indiferencia aunque no lo sienta", aseveró.

En esa línea, la 'Urraca' interpretó la publicación de Lozano como una muestra de despecho y le aconsejó que pasara la página. "¿De qué va a hablar? ¿De lo que Mora le hablaba sobre Shirley Arica? ¿Qué le interesa a Shirley, que está que se ríe en su pelada cara? Acá lo único que se ve es que andas picona y todavía estás respirando por la herida. Por lo menos hay que disimular. Un poco de dignidad no le caería bien. Hasta me huele a celos porque cuando a una persona no le interesa alguien dices: 'Sal, yo ya no'. Cierra tu capítulo. Échale flores", concluyó.

¿Qué dijo Tilsa Lozano tras salida de Jackson Mora y Shirley Arica?

Tras la difusión de imágenes que mostraban a su exesposo, Jackson Mora, compartiendo momentos con Shirley Arica durante un evento deportivo y una salida nocturna, Tilsa Lozano recurrió a sus redes sociales para lanzar un mensaje en tono desafiante. "Existen dos versiones de la historia y luego estoy yo, con documentos, audios, fotos, video y hasta screenshots”, escribió en Instagram, acompañando la publicación con una imagen suya en el set del programa 'La noche habla'.

La frase, cargada de intención, dejó entrever que la modelo estaría dispuesta a revelar información que contradiga las versiones que circulan sobre su expareja y la 'Chica Realidad'.