La fiesta empezó desde temprano. Eran las cinco de la tarde y las puertas del Estadio Nacional José Diaz ya se abrían para recibir a miles de fanáticos que, pancarta en mano y corazón en la garganta, esperaban ansiosos el regreso de Chayanne a Lima tras seis largos años. La gira ‘Bailemos otra vez’ no solo prometía ser un reencuentro, sino también una noche para recordar.

A las 9:00 p.m., las luces bajaron y el grito fue unánime: el ‘Papá de Latinoamérica’ apareció en el escenario y desató la locura. Durante casi dos horas, Chayanne mantuvo al público de pie, combinando sus baladas más coreadas como ‘Dejaría todo’, ‘Un siglo sin ti’ ‘Completamente enamorados’, ‘Provócame’, ‘Boom Boom’ y ‘Torero’, con la que cerró la noche en medio de euforia y baile.

Durante casi dos horas, el artista interpretó sus éxitos más emblemáticos como ‘Dejaría todo’ y ‘Torero’. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Chayanne sorprendió a fanática peruana

Pero el show no solo se vivió desde las tribunas. En un momento inesperado, Chayanne pidió que subieran a una fanática al escenario. Y lo que siguió fue digno de postal: la abrazó, conversaron, se tomaron fotos y compartieron un instante que desató gritos y ovaciones en el estadio. Un gesto sencillo, pero suficiente para confirmar por qué sigue siendo el favorito de varias generaciones.

Durante el concierto, también presentó a los integrantes de su banda, saludó al público con calidez y puso a cantar y bailar a todos con temas como 'Fiesta en América' y 'Te amo y punto'.

Chayanne abrió su corazón

Pero uno de los momentos más sinceros de la noche llegó cuando Chayanne se tomó un tiempo para abrir su corazón y compartir cómo vivió los años de incertidumbre tras la pandemia. Frente a miles de peruanos, hizo una confesión.



“No sabía si me iba a volver a presentar porque vino la pandemia. En el 2020 estaba en México camino a Argentina, tuvimos que parar y no fui el único. Yo sé que todos pararon sus actividades, había incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar, yo tampoco. Y pasaron años, muchos años. Entonces, empecé a trabajar en el disco, con mi compañía de disco, poco a poco se fue armando, empezamos a trabajar en el escenario... Le puse al show el mismo nombre del disco ‘Bailemos otra vez’ porque quería bailar con ustedes de nuevo”, señaló.



El cierre fue apoteósico. 'Torero' retumbó en el Estadio Nacional y, mientras las últimas notas llenaban el aire, un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo limeño. Así, entre gritos, aplausos y corazones encendidos, Chayanne y su público se despidieron hasta que vuelvan a bailar otra vez.