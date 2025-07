Paola Ruiz impactó a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, el fin de su relación con Ángel Véliz, su pareja durante más de 16 años. La exvedette, que había mantenido un perfil discreto sobre su vida personal, abordó los rumores de separación que circulaban en los medios.

Este anuncio causó asombro, dado que la pareja había compartido públicamente momentos emotivos, como la propuesta de matrimonio de Ángel Véliz a Paola en el programa de entretenimiento 'En boca de todos'. A lo largo de los años, ambos habían formado una familia y su relación fue seguida de cerca por sus admiradores.

Paola Ruiz sorprende al anunciar el final de su relación con su novio tras más de 16 años

Paola Ruiz, conocida popularmente como 'La Cocotera', manifestó el fin de su romance con el fisicoculturista. La bailarina hizo público su comunicado mediante su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que la separación ocurrió a inicios de este año. Ruiz, quien tiene dos hijos con Véliz, evitó ofrecer detalles adicionales sobre los motivos que llevaron a la ruptura. En su mensaje pidió respeto para ella y su familia.

"Quiero comunicar que desde enero de este año me encuentro separada del padre de mis hijos. Por respeto a ellos y a mi familia, no voy a dar ninguna declaración sobre el particular", remarcó Ruiz.

Paola Ruiz aclaró las razones por las que no comparte fotos con su esposo

Anteriormente, en una entrevista con el diario Trome, Paola Ruiz fue consultada sobre los rumores que apuntaban a una posible separación con su esposo Ángel Véliz, luego de que dejara de publicar fotos juntos en sus redes sociales. Ante esta especulación, la exvedette aclaró que, aunque lleva 16 años de relación con el padre de sus hijos, no suele compartir imágenes con él, salvo en ocasiones familiares importantes.

"Desde hace 16 años tengo una relación con el papá de mis hijos y no publico fotos con él, a menos que sea una cosa importante de familia, pues en el álbum de mis hijos sí hay fotos en familia", comentó.

Ruiz precisó que, si bien no publica fotos con su pareja, en el álbum de sus hijos sí hay imágenes de su familia. Adicionalmente, la bailarina destacó que prefiere mantener su vida personal fuera del foco público, ya que ha aprendido de experiencias pasadas.

"Prefiero mantener mi vida en privado. He aprendido de los errores; además, él no es una persona pública, entonces tiene su espacio, su vida, y yo tengo la mía", puntualizó.