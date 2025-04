La exvedette Paola Ruiz abordó los rumores de una posible separación con su esposo, el fisicoculturista Ángel Véliz, en una reciente entrevista con el diario Trome. La actriz cómica, quien hizo su regreso a la televisión con el programa 'Humor recargado', fue consultada sobre las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales. Estos rumores se originaron por la falta de fotos recientes de la 'Cocotera' junto a su esposo, lo que hizo que muchos se cuestionaran sobre el estado de su relación.

Sin embargo, Paola Ruiz aclaró que su relación con el padre de sus hijos continúa siendo fuerte y estable. "Sí, tengo una relación hace muchos años y dos niños hermosos. Pero tú sabes que en la vida nada está dicho. Ahora estoy en un proceso bonito en mi vida, esperemos que sigamos así", comentó, dejando en claro que, a pesar de las especulaciones, su vínculo sigue siendo sólido.

Paola Ruiz explica por qué no publica fotos con su esposo

En una reciente entrevista con Trome, Paola Ruiz fue consultada sobre los rumores que indicaban una posible separación de su esposo Ángel Véliz, debido a que dejaron de aparecer juntos en fotos.

Ante esta especulación, la exvedette aclaró que su relación con el campeón sudamericano de fisicoculturismo sigue intacta después de 16 años juntos y una familia formada, y que la ausencia de publicaciones en sus redes sociales no tiene nada que ver con un distanciamiento.

"Desde hace 16 años tengo una relación con el papá de mis hijos y no publico fotos con él, a menos que sea una cosa importante de familia, pues en el álbum de mis hijos sí hay fotos en familia", explicó Paola, dejando en claro que la privacidad de su vida familiar es una prioridad para ella.

Paola Ruiz regresa a la televisión con Humor recargado después de 20 años de ausencia. Foto: facebook

Asimismo, la actriz cómica enfatizó que prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público, especialmente en lo que respecta a su esposo, quien es deportista y no una figura del espectáculo. "Prefiero mantener mi vida en privado. He aprendido de los errores; además, él no es una persona pública, entonces tiene su espacio, su vida, y yo tengo la mía", sentenció.

Paola Ruiz regresa a la televisión peruana en 'Humor recargado'

Tras haberse enfocado en su faceta como empresaria, Paola Ruiz regresó a la televisión peruana el pasado 5 de abril con el programa 'Humor recargado'. Otras estrellas conocidas que la acompañan en el elenco son Oscar Gayoso, Gino Arévalo, Lucy Bacigalupo, Cindy Marino y Sara Manrique, quienes se suman al elenco humorístico del programa, completando un equipo de grandes figuras del humor.

En su entrevista con Trome, Paola Ruiz comentó que su regreso a la televisión se produce tras 20 años alejada de este ámbito. "Creo que ya era hora, me llegó el momento y fue una buena decisión", señaló la actriz, visiblemente contenta por su retorno a la pantalla chica.