Paola Ruíz ASEGURA que expresidente de Perú intentó SEDUCIRLA: "No está muerto, sigue vivo"

En una reciente entrevista en el popular podcast 'Rondón Tolón', conducido por Ricardo Rondón, la exvedette Paola Ruiz hizo una impactante revelación sobre su pasado. La conocida 'Cocotera', como se la apodó durante su carrera en el mundo del espectáculo, confesó que en su etapa de mayor popularidad fue pretendida por un expresidente de Perú, quien le habría hecho una propuesta indecente.

Paola Ruíz afirma que expresidente quiso conquistarla

Durante la charla con Ricardo Rondón, Paola Ruiz compartió con franqueza las diversas experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera como vedette, modelo y figura mediática. Lo que más llamó la atención fue su declaración sobre los acercamientos inapropiados que recibió por parte de personas influyentes, incluyendo políticos, empresarios, deportistas y, en particular, un exmandatario.

Según comentó Paola Ruíz, este tipo de situaciones fueron frecuentes debido a su exposición pública."Te voy a dar una pepita", comentó la exbailarina antes de hacer la revelación. "Desde presidente, políticos, deportistas, empresarios... Tú sabes que siempre están tirando el maicito a ver si el pollito lo pica, pero depende de cada uno", dijo la exvedette.

Paola Ruiz tuvo éxito con su canción ‘La cocotera’, que luego se convertiría en su apodo. Foto: difusión

A pesar de la magnitud de la confesión, Paola Ruiz prefirió mantener en reserva el nombre del expresidente que la cortejó. Aunque se mostró abierta a hablar sobre el tema, optó por no revelar quién fue la persona que le hizo la propuesta. "El que me pretendía no, no está muerto, está vivo", dijo.

Paola Ruíz revela por qué se alejó de la farándula

Paola Ruíz fue invitada junto a su esposo en el programa 'Magaly TV, la firme'. Durante la entrevista, la modelo explicó los motivos por los cuales ya no se le ve frecuentemente frente a las cámaras. "Actualmente, solo aparezco para promocionar mis jeans", señaló. "Esta es la única entrevista que realmente he dado", comentó a Magaly Medina. Ruiz también destacó su entusiasmo por el mundo empresarial y afirmó: "Me encanta el mundo empresarial, me va superbién".

Resumen: Paola Ruiz señaló que expresidente buscaba tener romance con ella