Tras volver a los escenarios como vedette, Paola Ruiz contó los desafíos que enfrentó al inicio de su carrera en la televisión. La empresaria peruana indicó que no todo fue ‘color de rosa’ y que, incluso, tuvo algunos enfrentamientos con Tula Rodríguez y Mariella Zanetti. Sin embargo, con el paso del tiempo, limaron asperezas y ahora tienen una relación cordial con ellas.



Paola Ruiz: ¿qué pasó con Tula Rodríguez y Mariella Zanetti?



Paola Ruiz fue la invitada especial en el podcast ‘Café con la Chévez’, donde recordó su paso en programas humorísticos, su paso por Chile y su exitosa canción ‘La cocotera’, que luego se convertiría en su apodo. También se refirió a Tula Rodríguez y Mariella Zanetti, quienes fueron sus compañeras en ‘Risas de América’.



“¿Había roces con Tula y Mariella?”, preguntó Carla Chévez. “Bueno, sí, hay que ser sinceras, hay que hablar las cosas como son. En ese entonces no había una amistad tan bonita con Mariella ni con Tula. No era así. La amistad se fue dando poco a poco con el transcurso del tiempo, cuando cada uno fue madurando”, comentó.

Paola Ruiz tuvo éxito con su canción ‘La cocotera’, que luego se convertiría en su apodo. Foto: Archivo EP

Ruiz, quien mantuvo un romance con Edwin Sierra, reveló que, tiempo después, logró una cercanía con Rodríguez. “Nos volvimos a encontrar con Tula después de años, cuando condujo el programa al mediodía y como que ahí ya fueron las cosas distintas y ahora nos reunimos y podemos tomar un café”, agregó.



¿Tula Rodríguez y Mariella Zanetti trataron mal a Paola Ruiz?



Además, Paola Ruiz rememoró situaciones vividas en los camerinos: “Pasaron muchas cosas, volaban zapatos, vestidos y mallas. No éramos amigas, solo compañeras de trabajo. Además, ellas ya venían con mucha más experiencia que yo, tenían muchos más años en televisión, en programas cómicos. Yo recién estaba empezando y tenía mucho que aprender de ellas”, explicó.

Ruiz, de 45 años, confesó lo que más le disgustaba de Tula y Mariella. “Se reían de mí un montón. Creo que, a veces, existe un poquito de celos. Ellas estaban en su mejor momento. Tula y Mariella eran el dúo perfecto. Imagínate que venga una chica voluptuosa, que venga a llamar la atención. Sobre todo los shows, también los contratos, a ellas las contrataban en un show y terminábamos compartiendo escenario, pero en distintos horarios”, agregó.

Cuando le preguntaron si alguna vez hubo una pelea física, Paola aclaró: “No, nunca hubo jalones de cabello ni nada de eso. Pero sí pasaba que, por ejemplo, yo estaba en la silla para que me maquillaran, y de repente venía una de ellas diciendo ‘me toca salir primero, ¿me pueden peinar y maquillar?’ Y la estilista me decía ‘disculpa, Paola, ¿puedes levantarte?’, como diciéndome ‘sal, sal, mamita’, en pocas palabras”, concluyó.



Paola Ruiz anunció su regreso como vedette



A fines de agosto, Paola Ruiz hizo su reaparición ante la prensa peruana para anunciar su regreso como vedette, faceta que la catapultó a la fama, después de 16 años. En compañía de otras destacadas figuras del espectáculo, la selvática manifestó que iba a ofrecer un espectáculo que combinará canto, baile, actuación y, por supuesto, mucha sensualidad.

“Como vedette he recorrido todo el Perú y muchos países del mundo. Y voy a volver después de 16 años, pero me conservo, tengo mis mismas medidas y mucha sensualidad. Siempre el público me reclama y ahora podrán ver todos mis movimientos”, sostuvo Paola Ruiz para La República.

Paola Ruiz habla de sus roces con Tula y Mariella