La agrupación Corazón Serrano, luego que fuera criticada por su vestimenta durante un concierto en Puno, sorprendió al reaparecer haciendo mofa sobre ese singular hecho. A través de un video viral en TikTok, las chicas de Corazón Serrano fueron presentadas y el público quedó sorprendido al observar en la gigante pantalla una imagen de tiernos pingüinos que llevaban chalinas y los nombres de las cantantes.

El clip rápidamente se ha vuelto viral, esto luego que, la agrupación femenina sea objeto de burlas y críticas tras llegar a un concierto en Juliaca y lucir sus diminutos atuendos característicos. Por lo que, fuera de generar algún tipo de mal momento, la propia agrupación sorprendió al hacer esta broma.

Corazón Serrano se mofa de críticas por presentarse abrigadas en concierto

El video de Emely Concha, rápidamente se volvió viral en TikTok. El clic muestra la presentación de las chicas de Corazón Serrano junto a una imagen de fondo donde se proyectan pingüinos. Cada de estos tiernos pingüinitos lleva el nombre de las chicas de Corazón Serrano. Esto generó las risas del público presente recordando la presentación que tuvieron las chicas en Puno, donde debido al intenso frío dejaron de lado las minifaldas.

La reacción de los usuarios al ver el video fue positiva. Por ejemplo, Rosalinda comentó, "Muy bien Corazón Serrano, así se demuestra la humildad, sin estar atacando a nadie. Tan lindas están las pingüiniñas". Otra usuaria expresó. "También los fans salimos a defenderlas".

Magaly criticó a Corazón Serrano tras presentarse abrigadas en Puno

Precisamente, luego que la agrupación Corazón Serrano se presentara con atuendo abrigador en un concierto realizado en Puno, Magaly Medina, las criticó. Son artistas que irrespetaron a su público, quienes estaban mirando pingüinos, un aburrimiento total", comentó la 'urraca'.

Precisamente, Lesly Águila aprovechó en responder y comentó que no se podían exponer al intenso frío de la zona. “No todos tenemos el mismo organismo, lamentablemente yo sufro de bronquios, yo no me puedo exponer. Mi hermana falleció de bronquios. Bueno, hay personas que lo toleran. En mi caso, no tolero esos climas”, declaró Lesly Águila para La República