Marisol Aguirre, conocida como 'La faraona de la cumbia', expresó recientemente su arrepentimiento por haber considerado a Christian Cueva como amigo. En una entrevista en el podcast 'Café con la Chévez', admitió que cometió un error al confiar en él y señaló que no merecía su amistad. A pesar de las críticas que recibió sobre el caso Cueva, la cantante optó por guardar silencio para proteger a su familia y mantener la paz.

“A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron”, expresó Marisol, visiblemente afectada, durante su intervención en el programa. La cumbiambera dejó claro que, aunque en su momento perdonó varias actitudes de Cueva, ahora reconoce que esas acciones marcaron un quiebre irreparable en su relación.

Marisol responde a la 'traición' de Christian Cueva

La intérprete de cumbia también comentó sobre las críticas que recibió en redes sociales tras su vinculación con Cueva. Optó por mantener silencio para proteger su tranquilidad y la de su familia, además aclaró que su decisión no fue por sumisión, sino por respeto a sí misma y a sus seres queridos.

"Yo sí sé ser amiga, lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba, así me pelee con esa persona. Es por eso que yo dejé que me atacaran, que me dijeran muchas cosas, me insultaran los haters, yo sí sé ser amiga. Preferí quedarme callada y no es que el que calla otorga. Uno calla por su tranquilidad. Yo tengo una familia, dos hijos y tenía que quedarme callada. Por eso más que nada, por la familia de aquella persona. Pero el mundo da vueltas y el tiempo es el mejor aliado", mencionó en la entrevista.

En cuanto a Pamela López, esposa de Christian Cueva, Marisol señaló que no tiene nada en contra de ella. Sin embargo, enfatizó la importancia de aceptar la realidad y trabajar por el bienestar de los hijos, empoderando a las mujeres para que no dependan de alguien que no desea estar en su vida.

"Yo no se lo he dicho a ella. Yo no tengo nada contra nadie. Lo que yo sí empodero a las mujeres, porque no le pueden seguir mendigando a alguien algo que no quiere darle", recalcó en la entrevista.

Marisol reveló que adoptará una niña

Marisol dio a conocer su deseo de convertirse en madre nuevamente y anunció que planea adoptar a una niña de dos años, ya que los óvulos que había congelado anteriormente ya no son viables.

A sus 44 años, la cantante peruana expresó su deseo de ampliar su familia y brindar un hogar lleno de amor a una pequeña que lo necesite. En la entrevista reciente, Marisol compartió que, debido a un diagnóstico médico que afecta su salud reproductiva, ha descartado la opción de congelar óvulos y ha optado por la adopción como alternativa para cumplir su anhelo de maternidad.