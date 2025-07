Macarena Gastaldo fue la nueva invitada de 'El valor de la verdad' y ha causado revuelo con sus revelaciones. En una de las preguntas que respondió en el sillón rojo, la modelo argentina sorprendió a más de uno al confesar que mantuvo contacto con Christian Cueva luego de su ruptura con Pamela López, específicamente, tras las explosivas declaraciones de la ahora influencer en el programa de Magaly Medina. "Su esposa me mencionó en los nombres de las chicas que supuestamente habían estado con él", expresó la exintegrante de 'Combate'.

La exchica reality aseguró que su comunicación con el actual futbolista de Emelec se dio únicamente porque se molestó al ser mencionada por Pamela López. "Le escribí porque yo lo conocía por una persona cercana a él, me parecía un chico alegre, chistoso, me pareció raro que no salga a hablar que yo no había tenido nada que ver con él", acotó.

Macarena Gastaldo revela conversación con Christian Cueva

Hace unos meses, Pamela López ofreció una entrevista exclusiva para Magaly Medina y mostró una serie de mensajes con Christian Cueva, en el cual le reclama por sus infidelidades con varias figuras de la farándula peruana. Entre los nombres estaba el de Macarena Gastaldo, modelo argentina que el domingo 13 de julio estuvo en 'El valor de la verdad' y aseguró que 'parchó' al popular 'Aladino'.

"Le escribí (a Cueva) y le dije 'Christian, por qué me mencionó a mí si yo no tuve nada contigo'. Me metieron en una bolsa en la que no tenía nada que ver", aseguró con evidente fastidio. Asimismo, también señaló que no hubiese tenido problema en admitir un amorío secreto con el futbolista de la selección peruana.

"Si hubiese pasado, no lo hubiese negado. Lo conocí de reuniones de futbolistas. Tengo gustos diversos. Hay gusto para todos", sentenció Macarena Gastaldo en 'El valor de la verdad'.