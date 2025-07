Durante la emisión del programa 'Amor y Fuego', la modelo argentina Flor Ortola reveló que Mario Irivarren y Onelia Molina terminaron su relación antes de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Según mencionó, la integrante de 'Esto es Guerra' habría viajado, pocos días después del matrimonio, a Chile para encontrarse con Uriel Romero, expareja de Shirley Arica.

Tras lo dicho y los rumores que comenzaron a surgir, Mario Irivarren rompió su silencio y se pronunció casi al final del programa 'Good Time'. "Hay una versión de que yo fui a la boda (de Alejandra Baigorria) con Onelia, pero habiendo terminado previamente con ella. No sé de dónde sale eso. Suena bastante feo. Y siento una especie de teléfono malogrado", expresó.

Mario Irivarren desmiente rumores sobre fin de su relación con Onelia antes de la boda de Alejandra Baigorria

Mario Irivarren, tras lo dicho, desmintió el fin de su relación con Onelia Molina antes de la boda de Alejandra Baigorria. "Simplemente fueron circunstancias que se dieron de una noche que fue canónica. Y quería aclararlo, porque ya la historia tiene muchos elementos para seguir agregando circunstancias que no son ciertas", precisó.

Por esa razón, el chico reality mostró pruebas de sus chats con Onelia el día de la boda, donde hablaban sin ningún problema como una pareja sentimentalmente vinculada. Allí se lee que la dentista le pregunta si se encontrarán para verse en la boda o si él la recogerá, a lo que el competidor de 'Esto es Guerra' le responde que pasará por ella en su casa. "Si bien nunca respondo, me pareció importante aclarar este tema para que no se siga especulando sobre algo que no tiene fundamentos", expresó.