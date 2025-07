Flor Ortola, la amiga de Alejandra Baigorria y Vania Bludau, sorprendió al revelar en 'Amor y fuego' que Onelia Molina habría tenido un encuentro con una expareja de Shirley Arica, justo después de que saliera a la luz el polémico video de Mario Irivarren, donde mencionaba que iba a llamar a Vania para cerrar ciclos.

Según aseguró la argentina, recibió la información de una fuente confiable de que la participante de 'Esto es guerra' se habría encontrado con Uriel Romero, conocido como ‘El Futuro Fuera de Órbita’, durante un viaje a Chile. “De muy buena fuente sé que consiguió el contacto de ‘Futuro’, que es el ex de Shirley Arica, un puertorriqueño muy reconocido en Chile”, afirmó Ortola.

Onelia Molina y Mario Irivarren habrían terminado antes de la boda de Alejandra Baigorria

Durante la emisión de ‘Amor y fuego’ este 9 de julio, la modelo Flor Ortola reveló detalles de un supuesto ‘affaire’ que habría tenido Onelia Molina con el ex de Shirley Arica, mucho antes de anunciar públicamente el final de su relación con Mario Irivarren. “Se conocieron ahí. No sé si ella lo buscó precisamente a él, o si le llegó el contacto, no sé tanto detalle, pero lo que me dijeron de parte de él es que estuvieron juntos”, añadió. Además, aseguró que no había nada de malo en la situación, ya que la odontóloga se encontraba soltera en ese momento.

Según la exchica reality, Onelia Molina y Mario Irivarren habrían estado separados durante la boda de Alejandra Baigorria, el evento que generó la controversia, y aclaró que no fue por el asunto que involucraba a su amiga Vania Bludau. “El tema es que se dejaron antes, esa es la verdad, pero nadie lo dice. Antes de que pasara eso del audio, ellos ya estaban separados, y que me lo desmientan”, afirmó Flor. De acuerdo con Ortola, fue Mario Irivarren quien puso fin a la relación y evitó comentarlo una vez que se desató la polémica.

Onelia Molina y Mario Irivarren fueron vistos juntos en una boda

Tras los rumores de romance con Patricio Parodi y Anderson Santa María, Onelia Molina sorprendió al asistir a una boda en la que también estuvo invitado Mario Irivarren. Las imágenes mostraron cómo ambos estaban tranquilos, compartiendo el mismo grupo de amigos, lo que generó nuevos rumores sobre un posible reencuentro.

En el pódcast 'Good Time', el chico reality aclaró que cada uno fue por su cuenta y que ambos fueron invitados por un amigo en común. “Yo fui solo. La broma de ustedes va porque en el matrimonio también estaba Onelia, pero es porque tenemos amigos en común, ambos estábamos invitados al matrimonio. La boda era de un amigo mío, mi grupo con quien veraneo”, declaró.