Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’, reapareció en ‘Magaly TV, la firme’ en medio de la polémica que generó el adelanto de ‘El valor de la verdad’, protagonizado por su examiga Macarena Gastaldo. Durante su intervención en el programa, la modelo venezolana sorprendió al minimizar el vínculo entre la argentina y Neymar, asegurando que no fue como ella lo había contado públicamente.

Cuando Neymar arribó a Lima en octubre de 2020 para enfrentar a Perú en el marco de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, no todo giraba en torno al partido. De acuerdo con la versión de Macarena Gastaldo, el delantero brasileño la habría contactado por mensajes privados en Instagram, con la intención de concretar un encuentro durante su estadía en la capital. La modelo, quien reside en el país desde hace varios años, aseguró que hubo un intento real de acercamiento por parte del jugador.

Alexandra Méndez expone detalles de la cercanía entre Macarena Gastaldo y Neymar

En una entrevista para ‘Magaly TV, la firme’, Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, habló sobre lo ocurrido entre Macarena Gastaldo y Neymar. La modelo venezolana confirmó que sí existieron conversaciones entre ambos en 2020, año en que la selección de Brasil visitó Lima por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. “Ella me odia porque estuvo contando lo que pasó: que le escribió, que publicó en su historia de Instagram la conversación. Si tú haces eso, es porque quieres llamar la atención y porque algo estás buscando”, declaró Méndez en el programa de Magaly Medina.

Durante su participación, la también exchica reality reveló detalles no conocidos de la situación. “O sea, fue porque ella empezó a subir. Yo solo le pregunté (Neymar) si te conocía, y él me dijo: ‘Me está escribiendo por Instagram’. Y ahí ella me empezó a acribillar (Macarena), a insultarme por teléfono. Le dije: ‘Maca, si te cag* tu cuadre o lo que tú querías…’, y ella: ‘No, yo quería que me firmara la camiseta para mi hermano’. Y yo le digo: ‘Bueno, si quieres, dámela a mí y yo te consigo la firma’”, relató Alexandra, dejando entrever que la intención de Gastaldo podría no haber sido tan inocente como ella afirmó.