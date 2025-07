Carlos Orozco no deja de cuestionar a las figuras del entretenimiento. Luego de pedirle a Bruno Ascenzo que no se meta más en el cine peruano, el youtuber arremetió contra el cantante Álvaro Rod. Durante su conversación con el locutor Chiki, Orozco le pidió una explicación de por qué el salsero tiene favoritismo en varias emisoras de nuestro país. “Hay artistas que sospechosamente tienen un montón de apoyo de determinadas radios y no sé si es pagado o no”, indicó.



El creador de La Roro cuestionó que se haya reconocido a Álvaro Rod en diversos géneros. “¿Cuántas veces ha salido Álvaro como artista revelación, mejor artista salsa, salió mejor artista balada? Acaba de salir una novela en el canal dos ‘Eres mi bien’. ¿Quién canta la canción? Álvaro Rod”, indicó ofuscado.

Asismo, Orozco dijo que no tiene nada personal en contra del intérprete de ‘Escúchame mi amor’. “Álvaro Rod, te mando un abrazo. No es contigo el problema. Quiero utilizarte así curiosamente como síntoma de la industria (...) Chiki, ¿tú crees que Álvaro Rod llena un Parque de la exposición con entradas pagadas? No, y lo suenan todo el día”, añadió.

Carlos Orozco y Chiki analizan el fenómeno Álvaro Rod



A manera de defensa, el locutor Chiki indicó que Álvaro Rod sabe aprovechar los temas exitosos para sacar su propia versión. “Eso lo puede hacer cualquiera (...) El problema no es que la haga en salsa, el problema es que la hace en salsa y se la ponen. Ese es el problema. Eso háblalo”, comentó indignado.



Por otro lado, Chiki intentó dar una respuesta. “El manager de Álvaro Rod tiene muy buenos contactos con todas las radios, tiene excelentes relaciones, no solo maneja a Álvaro Rod, maneja también a otros artistas. Cada radio tiene una manera de trabajar. Si hablamos de algunas corporaciones, tienen un grupo de artistas que hacen eventos, hacen shows y también se dan la mano de una u otra manera. No tiene nada de malo”.



Carlos Orozco indicó que no tiene nada en contra de Rod, pero le gustaría que todo sea más claro. “Lo único que quiero es que la gente transparente esas cosas, porque necesito respuestas, porque luego piensas mal, porque luego otros grupos dicen: ‘¿Por qué otros suenan tanto y yo no?’. Entonces, nunca se trató de talento, nunca se trató de una buena producción”, concluyó.