Durante su visita al programa ‘Esta noche’ de La Chola Chabuca, la reconocida intérprete de merengue Olga Tañón sorprendió al público al declarar su fanatismo por la gastronomía peruana. La artista no solo elogió los sabores del país, sino que también compartió una anécdota personal que provocó risas en el set: durante años creyó que uno de los platos más emblemáticos del Perú tenía origen boricua.

“Yo no tenía el amor por el Perú porque yo no lo conocía. Cuando llegué me enamoré”, confesó Olga Tañón emocionada, al recordar su primer contacto con el país. Fue en ese momento que cayó en cuenta de que su comida favorita de la infancia —el lomo saltado que preparaba su mamá— en realidad no era un plato puertorriqueño. “Y me di cuenta que el plato que hacía mi mamá, el lomo saltado, no era de Puerto Rico, era de aquí”, explicó.

Olga Tañón y su confusión del lomo saltado

Olga Tañón reveló que su confusión gastronómica venía de familia. “La hermana de mi papá toda la vida ha estado casada con un peruano, y le enseñó a hacer el lomo saltado”, detalló. Ese pequeño giro cultural hizo que durante mucho tiempo creyera que se trataba de una receta típica de Puerto Rico.

Con humor, la artista recordó cómo defendía esa idea sin saber su verdadero origen: “El chiste es que yo peleaba diciendo que el lomo saltado era puertorriqueño”, contó entre risas. El público celebró su espontaneidad y la forma en que, con cariño, reconoce hoy la riqueza culinaria del Perú.

Olga Tañón y su delicado momento con su padre

Durante su visita al programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca, Olga Tañón evocó con ternura los sacrificios de su padre, quien salía de casa de madrugada para cumplir con su jornada laboral. “Mi papá se levantaba a las 3 de la mañana para preparar su almuerzo”, relató, añadiendo que fue durante una de esas rutinas extenuantes que su estado de salud empezó a complicarse. “Ahí fue donde se nos puso malito en una ocasión”, recordó.

El momento más duro que vivió junto a él también fue recordado en el set del programa, cuando compartió que su padre llegó a estar en coma. Sin perder la fe, Olga recurrió a lo que mejor sabe hacer: cantar. “Le cantaba todos los días la canción 'La Cumparsita'”, reveló. Además, como muestra de respeto, decidió modificar su apariencia solo por él: “Me pinté el cabello negro y la boca roja hasta que despertó de nuevo”.