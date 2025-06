La reciente confesión de Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes sobre un romance que mantuvieron en el pasado no tardó en llegar a oídos de Érika Villalobos, expareja del popular ‘Chino’. Al ser consultada por el programa ‘Magaly TV, la firme’, la expareja del actor minimizó el tema y aseguró que nunca tuvo una relación cercana con la actriz. “Lo que no fue en mi año...”, expresó, evitando profundizar en detalles, pues hasta el momento no se sabe con exactitud en qué época ocurrió ese breve romance.

Érika Villalobos también aclaró cuál fue el vínculo laboral que tuvo con Vanessa Terkes. “Cuando he trabajado con ella ha sido en 'Torbellino' y nuestros personajes casi no se cruzaban. No éramos amigas, nunca hemos sido amigas. Simplemente, trabajábamos en la misma telenovela”, sentenció, dejando claro que fuera del set no existió ninguna amistad entre ambas.

Érika Villalobos se pronuncia sobre Vanessa Terkes tras haber confesado que tuvo un romance con Aldo Miyashiro

El reportero del programa de Magaly Medina le recordó a Érika Villalobos que ninguno de los involucrados había precisado el año en que ocurrió el supuesto romance entre Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes, lo que dejaba abierta la posibilidad de que hubiese sucedido cuando ella aún estaba casada con el conductor. Sin embargo, la actriz no quiso ahondar en el tema y decidió cerrar el asunto con una respuesta tajante: “No lo sé, pero ya no me importa porque ya no es mi tiempo, ¿entiendes?”, dejando claro que es un capítulo completamente superado en su vida.

Aunque hasta ahora no se ha revelado la fecha exacta de ese romance, la última vez que Miyashiro y Terkes fueron vistos compartiendo momentos juntos fue en el programa de YouTube de la actriz en 2022, justo cuando se separó de su esposa y madre de sus hijos. En aquella ocasión, mostraron una faceta más cercana e íntima durante un viaje a la selva amazónica, donde el conductor de ‘¡Habla, chino!’, participó como invitado especial.

Vanessa Terkes y Aldo Miyashiro confiesa que tuvieron un romance

Todo comenzó durante una dinámica que parecía inofensiva en el programa que conduce Aldo Miyashiro por Willax TV. En medio de risas y preguntas al azar, Vanessa Terkes sorprendió a todos al confesar en vivo, con un tono pícaro: “Contigo, pe’, Chino”, cuando le preguntaron si había tenido un romance con alguien del medio artístico. El comentario tomó desprevenido al conductor, quien no dudó en confirmar lo dicho. “Sí, Vanessa y yo tuvimos un tiempo muy bonito, muy intenso...”, admitió el actor, además de dedicarle emotivas palabras a su excompañera: “Vanessa es una mujer buena, noble, que siempre quiere ayudar a los demás. En los momentos más difíciles de mi vida, ella estuvo ahí. Por eso yo te voy a querer siempre, de la manera que te tenga que querer”.

Por su parte, Vanessa Terkes también abrió su corazón y reafirmó el vínculo que los unió tiempo atrás. Reconoció que lo que vivieron fue especial, aunque hoy su relación está cimentada en el respeto y la amistad. “Lo que vivimos fue muy bonito, pero lo más importante es que nuestra relación sigue siendo una amistad sólida”, expresó, dejando claro que, aunque el romance quedó en el pasado, el afecto mutuo se mantiene vigente.