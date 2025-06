Carlos Zambrano sorprendió al revelar que no estaría dispuesto a participar en 'El valor de la verdad', el popular programa conducido por Beto Ortiz. En una reciente entrevista, el defensor de la selección peruana fue tajante al descartar su presencia en el sillón rojo, argumentando que los S/50.000 que ofrecen como premio mayor no serían suficientes para exponer aspectos íntimos de su vida.

El futbolista parece conocer bien el polémico formato de Panamericana TV en el que figuras del espectáculo responden preguntas y revelan detalles de su vida privada a cambio de una importante suma de dinero. Debido a esto, Carlos Zambrano reveló cuál sería su exigencia para siquiera considerar participar en el programa.

¿Carlos Zambrano estará en 'El valor de la verdad'?

En una conversación con el creador de contenido @jimmyshowtve, Carlos Zambrano comentó que aceptaría sentarse en ‘El valor de la verdad’ bajo una condición. “Sinceramente, si me pagan un millón de dólares, sí”, comentó con tono relajado.

El jugador de Alianza Lima dejó en claro que considera que el nivel de exposición no justifica la recompensa económica que ofrece el programa de confesiones. “Por cincuenta mil soles no me voy a sentar ni loco. No me alcanza para nada eso, una vergüenza cincuenta mil no sé por qué la gente se sienta ahí por cincuenta mil”, agregó.

Carlos Zambrano criticó a invitados de 'El valor de la verdad'

Respecto a las figuras públicas que aceptan participar en el programa conducido por Beto Ortiz, Carlos Zamabrano opinó que las necesidades económicas pueden ser un factor determinante. “Cada persona es distinta, pero yo no expondría mi vida privada. Aunque a veces, la necesidad te empuja a hacer algo”, declaró el defensor de la selección peruana.

Además, 'El Káiser' Zambrano cuestionó que no solo se exponga al propio participante, sino también a personas ajenas a la entrevista. “Es incómodo, uno puede exponerse a sí mismo, pero no exponer a otras personas, pero ya depende de cada persona. Yo no lo comparto”, sentenció.