'Káiser' afirma que no bajarán los brazos en las últimas tres fechas. Foto: Composición LR/Fútbol en América

El partido Perú vs Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 terminó con un marcador de 0-0, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. Ambos equipos sumaron un punto, sin embargo, el resultado no es aún alentador para el cuadro de Óscar Ibáñez que sigue penúltimo en la tabla de posiciones, luchando por el ansiado puesto de repechaje.

Debido a ello, el defensa nacional y jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano, salió al frente y dejó un profundo mensaje tras el partido que muchos daban como totales favoritos a los 'cafeteros'. El popular 'Káiser' se refirió a la complicada situación en la que se encuentra la selección, con un pie hacia la eliminación.

"Tranquilo, fue un partido muy duro, una presión muy fuerte. Lamentablemente nos están dando por muertos, es muy complicada la situación en la que estamos, prácticamente eliminados...", declaró para Fútbol en América.

Asimismo, el referente de la 'Bicolor' resaltó que el equipo no se dará por vencido hacia la meta del Mundial 2026, puesto que vienen sumando tres eliminatorias unidos. "No vamos a bajar los brazos, por el orgullo de todos nosotros, de este grupo hermoso que viene a arrastrar tres eliminatorias juntos. Creo la edad nos está costando un poco, pero la entrega no se va a negociar, hoy tuvimos mucha actitud, tuvimos un par de ocasiones para marcar, pero son cosas de fútbol. Creo que defensivamente el equipo se entregó mucho", indicó.

También resaltó la evolución de cada partido bajo el nuevo mando del DT Óscar Ibáñez, pues detalló que la 'blanquirroja' pudo haberles ganado a los 'colochos', a pesar de las condiciones pesadas del clima caluroso en Barranquilla: "Tampoco tuvieron tantas claras".

"Cada partido en esta nueva era con Óscar el equipo va intentando, en Venezuela merecíamos más, intentamos jugar más. Aquí defendimos mucho, creo que el calor no es excusa, pero se siente, creo que los colombianos estaban muy bien físicamente. (...) Pudimos haberlo ganado en alguna jugada, ellos tampoco tuvieron tantas claras, el fútbol es así", expresó.

De igual manera se mostró con algunas esperanzas hacia las últimas tres fechas que quedan de las eliminatorias, y no dudó en referirse sobre la oportunidad de nuevos jugadores que podrían ayudar mucho en la próxima convocatoria de Ibáñez para los encuentros con Ecuador, Uruguay y Paraguay.

"Nos quedan tres fechas, tratar de lavarnos las caras y acabar de la mejor manera. Creo que es el momento de ir probando poco a poco, creo que tenemos jugadores, lo único que nos falta son más oportunidades para ellos. (...) Hay jugadores que se están ganando su convocatoria y poco a poco el profe tomará la decisión de incluirlos. Puede ir sumando nuevos nombres, los que debutaron hoy hicieron las cosas bien, el partido fue complicado, pero se dieron íntegro y creo que nos van a ayudar mucho para los próximos partidos", concluyó.