Cada semana, El Valor de la Verdad (EVDLV) recibe a personajes de la farándula, quienes se sientan en el sillón rojo para someterse a incómodas preguntas sobre su vida privada y cuyas respuestas han dejado sorprendidos a más de uno. Desde su estreno en 2012, el periodista Beto Ortiz ha realizado entrevistas cargadas de tensión, y ha dejado al descubierto secretos inesperados o situaciones controvertidas. Pero no todos están dispuestos a compartir pasajes de su vida en programas como el de Panamericana Televisión.

Carlos Zambrano aseguró que no iría a EVDLV por 50.000 soles

Uno de ellos es Carlos Zambrano, quien al ser consultado por un creador de contenido sobre si estaría dispuesto a participar del espacio respondió con un rotundo “no”, a menos que le pagaran un millón de dólares por revelar sus secretos mejor guardados.

“Sinceramente, si me pagan un millón de dólares, sí”, confesó a @jimmyshow el defensa central de Alianza Lima. El futbolista manifestó que no estaría dispuesto a exponer su vida por solo 50.000 soles, ya que son aspectos muy privados.

Zambrano dijo estar en contra de exponer secretos de personas

“Por S/50.000 no me voy a sentar ni loco. No me alcanza para nada eso, una vergüenza 50.000”, señaló el deportista. Además, no dudó en brindar su opinión sobre las personas que ya han asistido al programa y se sentaron en el sillón rojo para revelar sus experiencias personales.

“Cada persona es independiente, pero yo no expondría mi vida privada. Aunque a veces, la necesidad te empuja a hacer algo, es incómodo”, continuó el futbolista del equipo blanquiazul.

De otro lado, dijo estar en desacuerdo que los invitados del programa expongan a otras personas sin su consentimiento. “Uno puede exponerse a sí mismo, pero no exponer a otras personas”.

¿Quién es Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano es un futbolista peruano que juega como defensa central y su equipo actual es Alianza Lima. Empezó a practicar el fútbol en la academia Cantolao del Callao. En el año 2006, fue contratado por el club alemán Schalke 04, en el cual llegó a integrar las divisiones menores. En el año 2007, jugó su primer partido como profesional. Sin embargo, su debut en competencias oficiales se dio recién el 1 de agosto de 2009, cuando jugó de titular por la primera ronda de la Copa de Alemania.