Jesús Alzamora intentó trolear a Nelly Rossinelli sobre Matute, pero ella le dio una épica respuesta: "Nos apagaron la luz"

Escena que no pasó desapercibida para los seguidores del programa y las redes sociales. Foto: composición LR/ Jesús Alzamora/ YouTube

Nelly Rossinelli, jurado del programa 'El Gran Chef: famosos', protagonizó un curioso momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante una entrevista con Jesús Alzamora, ambos compartieron anécdotas sobre la gastronomía peruana, pero fue una broma sobre fútbol la que generó una divertida reacción por parte de la popular conductora. El momento, cargado de humor, hizo referencia a la rivalidad histórica entre Universitario de Deportes, club del que Rossinelli es hincha, y Alianza Lima, equipo de Alzamora.

El episodio fue grabado mientras ambos recorrían anticucherías como parte del contenido para el canal de YouTube del artista, lo que permitió que las interacciones fueran más espontáneas y naturales. Fue entonces cuando Alzamora, con su característico tono jocoso, lanzó una provocadora frase, lo que desató una respuesta inmediata de Rossinelli, convirtiéndose en el centro de atención en redes sociales.

Nelly Rossinelli y su divertida respuesta a Jesús Alzamora

El intercambio entre Nelly Rossinelli y Jesús Alzamora no tardó en volverse viral. En medio de la charla sobre anticuchos y la gastronomía peruana, Alzamora intentó marcar diferencia con su entrevistada mencionando: "Yo como anticuchos con papita y ocopa en Matute, lugar al que probablemente no hayas ido tú". Esta referencia al estadio de Alianza Lima, conocido como Matute, lugar emblemático del fútbol peruano, hacía alusión a la rivalidad con Universitario de Deportes, club al que Rossinelli sigue con pasión.

Lejos de tomar la broma de manera ligera, la respuesta de Nelly fue rápida y directa. "Sí, he ido cuando hemos campeonado ahí, cuando nos apagan la luz. He ido varias veces", afirmó con ironía. Su comentario aludía tanto a los triunfos de Universitario en el estadio de su eterno rival como a situaciones controversiales ocurridas en partidos entre ambos equipos, en los cuales las interrupciones de luz fueron parte de la polémica histórica. Jesús Alzamora, algo desconcertado por la respuesta, se mostró incómodo, pero decidió no continuar con la broma, provocando más risas y destacando el buen humor de Rossinelli.

Alusión a la rivalidad futbolística entre Universitario y Alianza Lima

El fútbol peruano, especialmente la rivalidad entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, fue el eje central de la broma durante la entrevista. Ambos equipos son los más populares del país y su enfrentamiento es uno de los clásicos más esperados por los fanáticos. La rivalidad, que data de varias décadas, fue testigo de numerosos enfrentamientos históricos y polémicos, algunos de los cuales incluyeron incidentes fuera del campo de juego, como la conocida interrupción de luz durante partidos decisivos en el estadio de Matute.

El comentario de Nelly Rossinelli recordó uno de esos momentos tensos, cuando Universitario logró victorias en el mismo estadio de su rival, Alianza Lima. Estas situaciones históricas siguen siendo tema de conversación entre los hinchas de ambos equipos, alimentando la rivalidad que ha perdurado por años.