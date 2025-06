La exdeportista nacional Natalia Málaga atraviesa un momento de profundo pesar tras revelar la pérdida de su querida mascota, una perrita llamada Chiky, que formaba parte esencial de su vida familiar. A través de su cuenta oficial de Instagram, la amiga de Eva Ayllón compartió el fallecimiento con un emotivo video, donde se le ve acariciando a su mascota y dedicándole un último adiós.

El mensaje que acompañó la publicación fue breve pero conmovedor: "Chiky, imposible olvidarme de ti, estarás en mi corazón. Cuántos recuerdos me dejas en la casa, no va a ser lo mismo sin ti", escribió. La publicación no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes se solidarizaron con su pérdida, recordando el fuerte vínculo emocional que muchas personas mantienen con sus animales de compañía.

Foto: Instagram

Diversos personajes del mundo del espectáculo reaccionaron ante el mensaje de Natalia Málaga, entre ellos la actriz Patricia Portocarrero, quien comentó: “Naty, te abrazo muy fuerte. Se queda un pedacito del corazón roto cuando se va un familiar perruno”. Además, usuarios de redes sociales expresaron su empatía mediante mensajes como: “Tanto amor que dan los perritos. Es un amor incondicional”, “Fuerzas, qué tristeza” y “Lo siento mucho, no quiero imaginar cuando me pase”.

Eva Ayllón y su primer encuentro con Natalia Málaga

Durante su participación en el pódcast 'Habla serio', Eva Ayllón sorprendió al revelar detalles poco conocidos de su relación con Natalia Málaga. La cantante criolla confesó que desde hace muchos años siente una profunda admiración por la exvoleibolista: “La conocí muy casualmente y le mostré mi admiración porque yo me levantaba a las 3 a.m. o 4 a.m. para verla jugar”, expresó con emoción, recordando aquellos años en los que seguía de cerca la carrera deportiva de la reconocida atleta nacional.

Eva también compartió una anécdota curiosa del día en que invitaron a Natalia a uno de sus conciertos en el restaurante Peruano Japonés. La exdeportista, siguiendo las instrucciones de la cantante, intentó ingresar por la parte trasera del local para verla antes del show, pero no fue reconocida por el portero. “Ella llegó por la parte de atrás y le dice al portero ‘la señora Eva Ayllón ya llegó, ¿le puede decir que ya estoy aquí?’”, relató Eva entre risas. Al ser cuestionada por un auto Audi que estaba estacionado, Ayllón respondió con humor: “¿Carro? Yo no tengo carro. ¿Crees que porque canto tengo que tener un Audi?”, evidenciando la espontaneidad con la que nació su amistad con Natalia.