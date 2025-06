Pamela López salió al frente tras la ola de burlas que surgieron luego de que se la viera almorzando un menú económico junto a su saliente, el cantante Paul Michael. La escena fue comentada en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde Magaly Medina no tardó en lanzar duras críticas hacia ambos.

En vivo, la conductora comentó con sarcasmo: “Y la Pamela López, oye, las cosas parece que sí están mal, ¿no?”, en referencia a la salida de la exesposa de Christian Cueva. Luego añadió: “O este chico no tiene más, que la lleva ahí a comer, a un huequito de menú a 13 soles”, desatando risas entre su equipo de producción.

Pamela López le recuerda a Magaly que en Huacho también hay menús de ese precio

Tras la polémica por haber sido captada almorzando un menú económico junto a su saliente, el cantante Paul Michael, Pamela López no se quedó callada y se pronunció al respecto. En declaraciones para ‘América espectáculos’, la empresaria de 37 años dejó en claro que no le incomoda comer en un lugar modesto y que eso no define el valor de una persona.

“Me puedo ir a un restaurante costoso como también puedo ir a comer un menú. Eso no te hace mejor persona. Yo creo que las personas que critican no saben que allá en Trujillo, en Huacho, en todos los lugares, alguna vez la gente ha comido menú y no por eso te hace menos. ¿Cuál es la crítica?”, expresó con seguridad.

Por su parte, Paul Michael también respondió a los comentarios que hizo Magaly Medina en su programa, quien cuestionó su situación económica. El salsero no se mostró afectado y más bien defendió su elección. “Todos saben que los menús son riquísimos, así que no hay problema con eso”, señaló.

Magaly se burla de Pamela López y su saliente por almorzar menú económico

Durante una reciente emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora arremetió con sarcasmo contra Pamela López y su saliente, el salsero Paul Michael, luego de que ambos fueran captados comiendo un menú de 13 soles. Al ver las imágenes del almuerzo, un caucau con arroz, la ‘urraca’ no dudó en ironizar:

“Miren su caucau con arroz, 13 soles. Y todavía le piden fotos, ¿qué más quiere?”, comentó en tono burlón. La presentadora también se refirió al lugar donde compartían la comida, lanzando otro dardo. “En Cala, dijo el reportero. En Cala, acá a la esquina. No te llevan a Cala (el restaurante de lujo), te llevan acá a la esquina”, agregó entre risas.

Pero sus críticas no terminaron ahí. Magaly también cuestionó la situación laboral de Paul Michael: “Anda con este que no tiene ni oficio ni beneficio. Porque, según él, dijo que se encargaba del marketing... del marketing de la discoteca que ha puesto, ¿no?”, señaló con escepticismo. “Ay, por favor, a otro con ese cuento, pues... marketing. Si no hace nada ese chico”, sentenció.