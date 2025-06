Christian Meier sorprendió al revelar el difícil momento que atravesó tras la disolución de Arena Hash en 1993. Durante su participación en el podcast 'Patricio Tal Cual', conducido por Patricio Suárez-Vértiz, el actor y exintegrante de la icónica banda de pop rock peruano compartió detalles inéditos sobre la dura etapa que vivió luego de alejarse del grupo.

Meier confesó que, tras el fin de la banda por diferencias creativas con Pedro Suárez-Vértiz, enfrentó una realidad para la que no estaba preparado: sin conciertos ni proyectos inmediatos, se quedó sin plata. El también actor reveló que incluso tuvo que aceptar un inesperado trabajo mientras buscaba la forma de iniciar su carrera como solista.

Christian Meier y su trabajo tras dejar Arena Hash

Durante la entrevista, Christian Meier contó que, ante la falta de oportunidades tras la disolución de Arena Hash, empezó a trabajar como mozo en un restaurante. “Yo tenía que atender a artistas famosos, era el maître de un restaurant francés”, relató. “Yo estaba parado en la puerta. Pasé de tocar en estadios a estar parado y decir ‘Buenas noches. Por favor, sígame. Lo llevo a su mesa’”, confesó el cantante.

Durante ese tiempo, atendió a figuras reconocidas como Gian Marco, Raúl Romero y varios políticos, quienes llegaban a reconocerlo. “Todo el mundo ‘¿Christian, no?’ y yo decía ‘Sí, siéntese, ya regreso’. Volvía con los menús. Iba con mi vale, entraba a la cocina y decía: ‘¡Sale un bistec!’“, recordó Meier, quien confesó que solía llevar postres de cortesía a los músicos que mejor le caían.

El intérprete de 'Carreteras mojadas' explicó que se trataba de un trabajo nocturno, ya que durante el día se dedicaba a componer su música. Sin embargo, la falta de recursos le impedía avanzar en su carrera. “En la mañana estaba encerrado en mi cuarto componiendo las canciones de mi primer disco, lo que no tenía era plata para grabar mi disco”, comentó.

Esa rutina se mantuvo hasta que, en mayo de 1994, tuvo la oportunidad de audicionar para la telenovela 'Gorrión' y fue elegido para el papel protagónico. Así comenzó su camino en la actuación, y también una historia de amor con su entonces compañera de reparto, Marisol Aguirre.

Christian Meier habla sobre el amor y su nueva vida en pareja con Andrea Bosio

En otro momento, Christian Meier habló sobre su relación con su esposa Andrea Bosio y lo llevó a reflexionar sobre la soledad en su etapa adulta y cómo esta lo motivó a replantear su vida afectiva. “Cuando tienes 50 años y estás soltero… no estás soltero en realidad, sino estás solo”, confesó el actor. En busca de estabilidad emocional, tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles y abrirse nuevamente al amor.

Fue en uno de sus viajes a Lima donde conoció a Andrea Bosio, con quien tuvo una conexión inmediata. La relación avanzó rápidamente y ambos se enfrentaron a una decisión importante: vivir juntos. “Era: o me vengo a vivir al Perú contigo o te vienes a vivir conmigo a Los Ángeles”, recordó Meier. La joven de 28 años eligió dejar todo en Lima para comenzar una nueva vida con él en Estados Unidos. “Mientras uno no sepa dónde pertenece, hay muchas cosas que no van a suceder”, reflexionó el actor sobre esta etapa de cambios.