Exponen a Jefferson Farfán en audio donde minimiza vínculo con Darinka Ramírez y su hija

El nombre de Darinka Ramírez volvió a estar en el foco mediático tras revelar un nuevo episodio de su conflicto con Jefferson Farfán. En una reciente emisión del programa 'La noche habla', la empresaria e influencer difundió un audio inédito que ha generado gran sorpresa en redes sociales.

En la grabación, correspondiente a una discusión ocurrida el 3 de abril, se escucha al exfutbolista lanzar frases irónicas y despectivas mientras se encontraba en plena disputa con Darinka. El fragmento, grabado por la joven con su celular antes de que se descargara, muestra un tenso momento entre ambos, con una clara carga emocional que afectó también a la hija de Darinka Ramírez y Farfán. "Vamos mi familia, mi verdadera familia", se escucha decir a la 'Foquita'.

Revelador audio de Farfán ninguneando vínculo con Darinka Ramírez y su hija

Durante el programa 'La noche habla', Darinka Ramírez decidió seguir hablando tras su participación en 'El valor de la verdad' al difundir un fragmento de audio donde se oye a Jefferson Farfán expresarse de manera fría e irónica en plena discusión. Según Ramírez, los hechos ocurrieron el 3 de abril, cuando el exfutbolista rompió los juguetes de su hija en medio de la disputa.

En el registro, Farfán dice con sarcasmo: “¡Tómale foto!”, en referencia a los juguetes destruidos. Luego, se burla del valor emocional de los objetos, agregando: “Mañana compramos todos los juguetes. Ay Dios mío, qué placer, qué gusto, qué honor”. Sin embargo, la frase que más impacto causó fue su despedida: “Vamos familia, vamos mi verdadera familia”, dicha mientras se retiraba acompañado de su primo Johansson Denegri.

Darinka declaró entre lágrimas que este comentario fue un “golpe bajo” y expresó su frustración por solo haber podido grabar el final de la discusión, debido a que su celular se estaba descargando. “Él empezó a gritar y a denigrarme. Yo solo pensaba en tener pruebas. Lamentablemente, es un hombre que tiene dinero y puede mover cielo y tierra si así lo quiere”, sostuvo.

Reacción emocional de Darinka Ramírez tras el incidente con Jefferson Farfán

La empresaria enfatizó el impacto emocional que el enfrentamiento tuvo no solo en ella, sino en su pequeña hija, quien presenció la discusión. “Mi hija se asustó al ver todo lo que pasó. No solo me afectó a mí, sino también a ella, que también es parte de su familia”, señaló Darinka con visible afectación.

Además, explicó que decidió hacer pública la grabación como una forma de protegerse y dar a conocer su versión ante lo que considera una dinámica de poder desigual. El testimonio de Darinka Ramírez se suma a una serie de revelaciones que han ido saliendo a la luz en los últimos meses, donde expone situaciones personales vividas junto al exjugador de la selección peruana.