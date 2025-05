La tiktoker Alina Loja y Yeni Medina, conocida como ‘La Robotina Cajamarquina’, protagonizaron una acalorada discusión durante una transmisión en vivo a través de TikTok. En el intercambio, ambas se enfrentaron públicamente y comentaron sobre las conversaciones privadas que mantuvieron con Edwin Guerrero, líder de la agrupación Corazón Serrano, reavivando la polémica que las vincula sentimentalmente con el músico.

Semanas atrás, ambas influencers generaron revuelo en el mundo del espectáculo al revelar que habrían tenido un vínculo sentimental con Edwin Guerrero mientras él aún mantenía una relación con la cantante Ana Lucía Urbina. Ahora, el conflicto ha escalado con un nuevo enfrentamiento en vivo, donde no faltaron las acusaciones y reproches.

TikToker y 'Robotina cajamarquina' tienen acalorada discusión por Edwin Guerrero

La transmisión de TikTok rápidamente se tornó tensa cuando la influencer Alina Loja, conocida como 'Reina colibrí', decidió encarar a Yeni Medina por no presentarse en el set de Magaly Medina, a pesar de haber mostrado pruebas previamente de su contacto con el dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero. “Después de este live va a llegar más haters a mí y tú te salvas solo porque has corrido como gallina de la tía Magaly…”, expresó visiblemente molesta la tiktoker.

Por su parte, la 'Robotina Cajamarquina' se defendió alegando que no asistió al programa de Magaly Medina debido a un viaje previamente programado. “No te vengas a hacer la digna”, replicó, intentando restar tensión al enfrentamiento. No obstante, Alina Loja insistió que era mentira, insinuando que Yeni Medina habría recibido presiones para no dar declaraciones. “Le has dicho a Magaly que no salga, eso no es tener ovarios. Yo no soy santa ni digna. Mira, yo no voy a permitir que un hue*** venga a menospreciarme, hablar mal de mí y querer silenciarme… ¿por qué va a querer silenciarme?”, expresó con tono desafiante.

La discusión subió de nivel cuando Alina lanzó una irónica despedida hacia Yeni, burlándose del impacto mediático de la transmisión. “Ya te hice facturar, claro, gracias a mí porque te he aceptado la batalla. Gracias a mí vas a cenar rico un pollito a la brasa”, dijo, cerrando así el polémico enfrentamiento que no tardó en viralizarse.

Edwin Guerrero responde tras revelaciones de Alina Loja

Luego de que Alina Loja hiciera públicos audios y chats íntimos, Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, decidió romper su silencio. En declaraciones al canal de TikTok Faranduleando con Fer, el músico admitió que sí conocía a la tiktoker y que salieron en un periodo en el que estaba soltero. Sin embargo, negó que hayan tenido una relación formal. “Todo fue en privado con ella (Alina Loja). La conversación que ella publicó es otra cosa”, comentó, descartando haber sido pareja de la influencer.

Guerrero también explicó que, tiempo después, visitó a Alina para dejarle claro que había retomado su relación con Ana Lucía Urbina, quien en ese momento esperaba un hijo suyo. “Después fui a su casa y le expliqué que había regresado con Ana Lucía, que íbamos a vivir juntos y que ella estaba esperando un hijo mío. Pensé que así quedaba todo claro, porque al final no éramos novios con esta chica, solo habíamos salido porque yo estaba solo”, declaró el cumbiambero, intentando desmarcarse de las acusaciones de infidelidad.