Edwin Guerrero confiesa encuentro con tiktoker Alina Loja y aclara qué relación tuvieron: “Todo fue en privado”

El fundador de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, rompió su silencio tras las graves acusaciones lanzadas por la tiktoker Alina Loja, más conocida como ‘reina colibrí’. La influencer expuso chats y audios subidos de tono en el programa de Magaly Medina, donde asegura haber tenido una relación clandestina con el productor musical mientras él estaba con Ana Lucía Urbina, quien además estaba esperando un hijo suyo.

Por esa razón, el líder del famoso grupo piurano de cumbia decidió pronunciarse y admitió que sí salió con la tiktoker y que la conoce, pues, según dijo, en ese momento estaba soltero. Sin embargo, se defendió asegurando que nunca fueron pareja y contó que, tiempo después, fue a su casa para dejarle en claro que había retomado su relación con Ana Lucía Urbina.

Edwin Guerrero confiesa que se vio con tiktoker Alina Loja

Edwin Guerrero ofreció breves declaraciones al canal de TikTok ‘Faranduleando con Fer’ dónde aclaró que nunca fue pareja de Alina Loja. Ella la acusó de haberle sido infiel a Ana Lucía Urbina y mostró audios en el que negaba tanto la relación como al hijo que esperaba con la integrante de Corazón Serrano.

“Todo fue en privado con ella (Alina Loja). La conversación que ella publicó es otra cosa. Después fui a su casa y le expliqué que había regresado con Ana Lucía, que íbamos a vivir juntos y que ella estaba esperando un hijo mío. Pensé que así quedaba todo claro, porque al final no éramos novios con esta chica, solo habíamos salido porque yo estaba solo”, señaló Guerrero.

Fundador de Corazón Serrano revela por qué negó a su hijo con Ana Lucía Urbina

Durante la misma entrevista, Edwin Guerrero aseguró al inicio que nunca negó ni a su hijo con Ana Lucía Urbina ni la relación que mantenían. No obstante, después se sinceró y reconoció que sí lo hizo, explicando los motivos detrás de sus palabras.

“Fue simplemente para ocultarlo. Cuando mucha gente me preguntaba si ella estaba embarazada, yo decía que no. Lo único que se me ocurría era decir que tenía su enamorado, no para decir que es de otro”, explicó el productor, justificando así los audios que difundió Alina Loja.

Además, dejó en claro que jamás dudó de la paternidad del bebé que, lamentablemente, Ana Lucía perdió tiempo después. “Yo en ningún momento lo he negado, no le he dicho a Ana Lucía que ese hijo no es mío. Ahorita me están haciendo mier… por todos lados. Pero que quede claro que yo nunca me he negado a ser un buen padre para el bebé que íbamos a tener, y nunca le he dicho que ese hijo no es mío”, declaró.