Jefferson Farfán generó revuelo en redes sociales tras aparecer en una transmisión en vivo desde un microbús lleno de pasajeros. Alejado de sus autos de alta gama, el exfutbolista sorprendió a sus seguidores al mostrarse en un entorno más cotidiano, compartiendo con la gente y reflexionando sobre sus orígenes. El video rápidamente captó la atención y se viralizó por su espontaneidad.

La aparición del exseleccionado nacional ocurre pocos días antes de la anunciada participación de Darinka Ramírez en 'El valor de la verdad'. La madre de su hija adelantó que hará fuertes revelaciones sobre su pasado con Farfán, a quien denunció por violencia psicológica, aumentando así la expectativa en torno al contenido del programa.

Jefferson Farfán sorprende al subirse a un micro

En un inesperado giro que cautivó a sus seguidores, Jefferson Farfán realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram mientras viajaba en un 'micro'. En contraste con el lujo que suele mostrar en redes, el exfutbolista apareció con un look sencillo: lentes oscuros, capucha y actitud relajada. Su intención parecía ser pasar desapercibido, pero apenas encendió la cámara, varios pasajeros lo reconocieron de inmediato y comenzaron a reaccionar emocionados.

Durante el recorrido, Farfán compartió con sus seguidores cómo se sentía al volver a usar un transporte público después de mucho tiempo. “Esta sensación es única, no hay otra, después de mucho tiempo en el micro, con la gente”, expresó, mientras mostraba el interior del vehículo. La sorpresa del momento llegó cuando reveló que la cobradora no le había cobrado el pasaje, a pesar de que él sí planeaba pagarlo: “Ya nos cobraron el pasaje, ¿cuánto cobraron? No nos ha cobrado pasaje la señito”, comentó entre risas.

La interacción con los pasajeros fue uno de los momentos más comentados. Una mujer lo grabó con su celular desde el asiento de atrás, mientras él comentaba con humor: “Ahí está mi tía grabando con su teléfono”. También bromeó sobre un pasajero que dormía: “Buena dormida de mi tío”. En un tono amigable, la popular 'Foquita' continuó compartiendo su alegría: “Estoy acá con todos los galácticos y las galácticas. Aquí está mi amiga la galáctica, dame luz, bebé (...) El 10 de la calle, ahí está la cobradora que hoy día no me ha cobrado, se agradece”.

Jefferson Farfán tampoco perdió la oportunidad de recordar sus orígenes humildes. “Aquí un poquito de tráfico y aquí estamos. Qué sensación más hermosa, a revivir nuestras raíces, cómo empezó todo, micro, calle”, dijo, dejando claro que, pese a la fama, no olvida de dónde viene.

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro tendrán un hijo?

En medio de los crecientes rumores sobre un posible matrimonio con Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro decidió aclarar cómo va su relación con el exfutbolista. La bailarina se mostró entusiasta pero cautelosa al hablar del futuro junto a su pareja, dejando en claro que por ahora no hay planes de boda inmediatos. “Creo que paso a pasitos, nosotros estamos muy bien. (El matrimonio) más adelante, ahora estamos en una etapa muy bonita”, comentó, resaltando que prefiere disfrutar del presente sin apresurarse.

Al ser consultada sobre la posibilidad de formar una familia con ‘la Foquita’, Xiomy no dudó en expresar su deseo de tener hijos con él en algún momento. “Yo creo que sí, no estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad”, afirmó con sinceridad, dejando entrever que aunque existe un proyecto a futuro, hoy su enfoque está en fortalecer su relación día a día.