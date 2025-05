Jefferson Farfán alardea sobre Xiomy Kanashiro y su talento desconocido en sus redes: "Toma"

Pese a los persistentes rumores mediáticos, la relación entre Kanashiro y Farfán se mantiene firme. En diversas ocasiones, la pareja ha evidenciado el afecto que se profesan, y el último fin de semana no fue la excepción. El exfutbolista de Alianza Lima utilizó su cuenta de Instagram para destacar un talento poco conocido de su pareja, al publicar un video en el que la artista aparece jugando vóley.

En las imágenes, se observa a Xiomy participando en un partido, donde anota un punto con un potente mate. La acción fue acompañada por el comentario “Toma”, escrito por Farfán. Posteriormente, la intérprete de cumbia también compartió el momento en sus redes sociales, posando junto a su equipo de vóley y escribiendo “Volvimos”, en alusión a su retorno a la práctica deportiva.

¿Que dijo Xiomy sobre una posible indirecta de Yahaira?

Por otro lado, Kanashiro fue consultada sobre una posible indirecta incluida en una canción de Yahaira Plasencia, cuya letra incluye frases como: “Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático y si hablas de mí que sea con nombre y apellido”.

Ante estas especulaciones, la pareja del exseleccionado nacional respondió con serenidad durante una entrevista para el programa ‘américa hoy’. Subrayó que su relación se encuentra en una etapa estable y que respeta la libertad creativa de cada artista: "Él y yo estamos muy sólidos, muy tranquilos, cada quien tiene la libertad de hacer su música.", comentó.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre terceros y aseguró que su atención está centrada en sus propios proyectos profesionales. “No opino sobre terceras personas. Estoy enfocada en trabajar”, afirmó. Añadió que no se siente afectada por ese tipo de mensajes: "No, en realidad para nada. A mí no me afecta en nada la verdad, yo estoy trabajando en lo mío. Deberías preguntarle a él (Jefferson Farfán) si es que le afecta".