Eva Ayllón se ausenta de la boda de su hijo tras escándalo con Natalia Málaga: ‘Peluchín’ asegura que fue invitada

El hijo menor de Eva Ayllón, Francisco García Ayllón, contrajo matrimonio el último fin de semana en Chincha, en una emotiva ceremonia rodeada de familiares y amigos de ambos protagonistas. Sin embargo, la gran ausente fue nada menos que la reconocida cantante peruana.

Lo que más llamó la atención fue que Eva Ayllón no tenía compromisos artísticos programados para ese día, por lo que su inasistencia sorprendió a muchos. Según Rodrigo Gonzales, ‘Peluchín’ la artista fue invitada formalmente a la boda, pero habría optado por no asistir debido al conflicto que involucra a su hijo con Natalia Málaga.

Cabe recordar, que, en agosto de 2024, Francisco García denunció a la exvoleibolista tras grabarla rayando su auto. Le exigió además S/ 2.000 como compensación y el juicio actualmente está en curso.

Hermana de Eva Ayllón llevó al hijo de la cantante al altar en su boda

Aunque Eva Ayllón no fue a la boda de su hijo, Francisco García, sí estuvieron otros integrantes de su familia. Entre ellos, su padre, el reconocido productor Paco García, quien fue abordado por la prensa. Al preguntarle por la ausencia de la cantante criolla y expareja, respondió muy incómodo. “No, no, no sé. No es un día para declarar, es un momento para estar felices”, declaró a ‘Amor y fuego’.

Por su parte, la hermana de Eva Ayllón fue la encargada de llevar a Francisco García al altar en reemplazo de la cantante. Tanto ‘Peluchín’ como Gigi Mitre quedaron sorprendidos al notar el increíble parecido físico que hay entre las hermanas.

“Para que una madre no vaya a tu boda, ¿qué significa?”, se preguntó ‘Peluchín’ en vivo, insinuando un distanciamiento profundo entre madre e hijo. “Definitivamente, Eva ha tomado partido por Natalia Málaga. Ha decidido ponerse de su lado y no del de su hijo”, agregó el conductor, recordando que Francisco denunció a la exvoleibolista en 2024 por rayar su auto.

Finalmente, Rodrigo González reafirmó que Eva Ayllón sí fue invitada al matrimonio: “No fue, y no es que haya tenido un evento. La tía ocupó su lugar. Y todo por la ralladura del auto”, sentenció.

¿Qué relación tienen Eva Ayllón y Natalia Málaga?

En una reciente entrevista con el pódcast ‘Habla serio’ de Latina y conducido por Mónica Delta, la cantante Eva Ayllón fue consultada por su relación con Natalia Málaga y demostró toda su admiración hacia ella por su etapa como voleibolista.

“Natalia para todos nosotros significa un símbolo. Ella ahora, que la veo jugar actualmente, sigue siendo maravillosa. Ella y toda la selección de aquella época. (…) Cuando hemos tenido la oportunidad de conocernos, la invito a un concierto", contó.

Además, reveló que Natalia Málaga le ayudaba a recuperarse de los dolores en los pies después de cada concierto, y que trabaja para ella actualmente. “Lo que hace Natalia es encargarse de mis contratos y mis cosas. Además, ¿quién se puede hacer el gracioso frente a Natalia Málaga? Ya tengo un as bajo la manga de todas maneras”, aseguró.