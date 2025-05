Actor que interpretó a Onur en ‘Las mil y una noches’ es condenado a casi dos años de prisión en Turquía

Halit Ergenç, reconocido internacionalmente por protagonizar 'Las mil y una noches', fue condenado a un año y diez meses de prisión por dar falso testimonio en una causa judicial vinculada a las protestas del Parque Taksim Gezi, en Estambul. El caso se remonta a las protestas del Parque Gezi en 2013.

En aquel entonces, miles de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la tala de árboles y en defensa del espacio público, generando un movimiento social que tuvo amplio respaldo de celebridades, entre ellas actores, músicos y otros artistas.

¿Por qué el actor de 'Las mil y una noches' fue condenado a casi 2 años de prisón?

Durante las primeras audiencias judiciales de este caso, Ergenç fue llamado a declarar y afirmó que asistió a las protestas de manera voluntaria, negando haber recibido presiones. Esta declaración fue luego puesta en duda en el marco de una investigación más amplia que implicó a la agencia de representación artística ID İletişim, acusada de haber instigado a sus talentos a participar en las marchas.

La dueña de dicha agencia, Ayşe Barım, fue condenada a 30 años de prisión tras ser señalada como una de las organizadoras del movimiento de protesta, según la Fiscalía General de Estambul. Se la acusó de haber ordenado a sus artistas afiliados acudir a las movilizaciones entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 2013.

¿Halit Ergenç irá a la cárcel?

Aunque la sentencia de un año y diez meses representa un fuerte revés judicial para Halit Ergenç, el actor no será encarcelado de inmediato. El fallo aún no está firme y se encuentra en proceso de apelación. Además, de acuerdo a las leyes turcas, el actor podría evitar ir a prisión siempre que no cometa otro delito durante el tiempo en que se ejecuta su condena.

Este episodio ha generado gran atención en los medios turcos, donde algunos sectores sostienen que la causa judicial tiene un trasfondo político, ligado a posibles represalias del entorno del presidente Recep Tayyip Erdoğan contra figuras que apoyaron las protestas de 2013.