Luego de su reciente participación en el programa 'El valor de la verdad' el 25 de mayo, donde ganó S/20.000 tras revelar episodios difíciles de su vida y conflictos con figuras de 'Esto es guerra' y 'Combate', Ducelia Echevarría enfrenta una nueva controversia. La exchica reality fue acusada por una emprendedora de no cumplir con el pago por dos prendas de ropa entregadas desde marzo del 2024.

La denunciante, identificada como Angie de La Torre, dueña de un negocio de bikinis, expuso su reclamo en redes sociales mediante un video que rápidamente se volvió viral. En el material audiovisual, se observa la participación de Ducelia en el programa, acompañado de un texto que señala: “Ducelia se llevó bikinis de mi tienda y hasta ahora no me paga. No responde a mis mensajes, ¡Que alguien le avise!”. La situación ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y puso en el ojo público a la influencer.

Reclamo de la emprendedora contra Ducelia Echevarría

Angie de La Torre explicó que inicialmente se realizó un canje por cuatro bikinis, los cuales Ducelia Echevarría usó pero nunca promocionó adecuadamente en sus redes sociales. “Ella jamás subió el reel con nuestros bikinis, y cuando subía fotos usándolos no nos etiquetaba”, aseguró la emprendedora, quien también detalló que la exparticipante de 'Esto es guerra' seleccionó dos bikinis adicionales que debía pagar, pero nunca cumplió con ese compromiso.

La emprendedora afirma haber intentado comunicarse desde inicios del 2024, sin obtener respuesta ni solución, incluso mostrando un chat en su video, y en los comentarios explicó: “Le he escrito varias veces (...) Ya pasó más de un año y nada.” Angie remarcó la pérdida económica: “Le di un total de 6 bikinis, créeme que no son solo S/69 los que perdí ahí.”

El reclamo de Angie provocó que algunos usuarios en redes sociales compartieran experiencias similares con Ducelia Echevarría, indicando que no era la primera vez que ocurría algo parecido. No obstante, la emprendedora también destacó ejemplos positivos con otras figuras públicas, mencionando a Luciana Fuster: “Ella fue muy educada, muy linda y sí cumplió con el trato.”

Hasta el momento, Ducelia Echevarría no ha emitido declaración alguna respecto a las acusaciones y el video que generó amplio revuelo en redes sociales.