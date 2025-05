Teatro: Roberto Ángeles dirige el musical 'Querido Evan Hansen'

Un adolescente solitario se escribe una carta a sí mismo como parte de las tareas que le ha dado su terapeuta. Regresa a clases después de un periodo de vacaciones en el que trabajó como guardaparques; tiene un brazo enyesado y toma ansiolíticos. Pero la carta es robada por Connor, un compañero de clases. “Ahora podemos decir que somos amigos”, le dice después de firmar el yeso. A partir de una tragedia y una confusión, Evan Hansen será quien los demás quieren que sea y se convertirá en un personaje popular en las redes sociales.

Querido Evan Hansen es un musical que aborda temas duros con sensibilidad. En Broadway ha ganado seis Premios Tony y llega a Perú con la producción de Denisse Dibós y la dirección de Roberto Ángeles. “Toca, simultáneamente, varios aspectos de una familia contemporánea, ¿no? La poco sólida relación de los padres y, aunque se mantengan juntos, igual puede producir un daño en la estructura emocional de los hijos”, nos responde el director.

Hansen vive con su madre, quien trabaja, estudia y lo anima a postular a becas porque considera que es un escritor brillante. “El segundo punto que toca la obra es que algunos jóvenes, algunos niños, logran sobrevivir a la violencia, pero otros no. No encuentran a alguien que los escuche, como dice una de las canciones de la obra. Muchas veces los padres no nos damos cuenta del calvario que pueden estar pasando los hijos emocionalmente. Pensamos que con que vayan al colegio y tengan su ropa y su comida, es suficiente”.

Y es que, entre las canciones que interpretan de forma notable el elenco, en Querido Evan Hansen vemos que el protagonista no es el único que se siente solo. Sin embargo, el poder de las redes sociales puede funcionar como un paliativo para quien busca la validación en el otro, coincide el director. “He conversado con exalumnos míos y ellos sostienen que los jóvenes tienen esa tendencia a colgar fotografías y videos donde se muestran exitosos, pero exitosos desde el punto de vista de la celebración, que se dijera que tienen una bonita ropa y que se están divirtiendo, como si necesitaran demostrarlo para consolidar su personalidad. Me dicen que detrás de eso no existe esa alegría”.

“Siempre he sido optimista”

Roberto Ángeles es reconocido también como formador de actores. “Siempre hemos sido un pueblo talentoso”, comenta. Aunque hay una crisis social y política, sostiene que Perú ha demostrado en su historia que puede superar las crisis. “Hubo serios problemas de corrupción y yo siempre he sido optimista porque hemos tenido conflictos y hemos mejorado”.

El director celebra el talento en la escena teatral y el estreno de obras que aborden problemáticas contemporáneas. “Por ejemplo, el seguro (de salud) puede atenderte por otras cosas, pero por la salud mental es difícil, ¿no? Afortunadamente, en algunos colegios y en las municipalidades hay atención. Pero los problemas emocionales no son propiedad únicamente de los adolescentes; los adultos también pasamos por cosas así y muchas veces tampoco lo resolvemos. El problema es que cuando el adulto que es padre tiene estos problemas, trae consecuencias en la relación con los hijos, a quienes no están en capacidad de atender, de cuidar, de guiar correctamente.