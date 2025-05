Francia: la caída de Gérard Depardieu

Lejos de las alfombras rojas del evento del año en la Riviera Francesa, uno de los grandes actores del cine francés ha sido condenado por agresión sexual. Gérard Depardieu no asistió a la audiencia que se desarrollaba horas antes de la inauguración del Festival de Cannes 2025 y activistas señalan que esta edición debería destinarse al compromiso por erradicar la violencia en la industria cinematográfica.

“Es una victoria para dos mujeres en un plató de cine, pero es una victoria para todas las mujeres que están detrás de este caso y pienso en todas las demás víctimas de Depardieu”, dijo la abogada Carine Durrieu-Diebolt a la prensa.

Un tribunal de París señaló que el actor de 76 años, ganador del Globo de Oro, del BAFTA y del premio César, es culpable de agredir a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets Verts (Las Persianas Verdes, 2022). Según los testimonios, Depardieu agredió a una decoradora y a una asistente en diferentes ocasiones en los sets de rodaje. El actor las tocó inapropiadamente y le dijo a una de ellas que quería “violarla”.

El protagonista de Cyrano de Bergerac fue sentenciado a 18 meses de prisión suspendida y a una multa de 15,000 y 14,000 para una de las víctimas. “Hoy esperamos ver el fin de la impunidad para un artista en el mundo del cine. He oído que algunos actores siguen apoyándolo. Creo que con esta decisión ya no se puede decir que él no es un abusador sexual”, señaló la abogada.

Y es que, a pesar de las acusaciones que ha tenido en los últimos años, Depardieu está, actualmente, filmando una película con su amiga y colega Fanny Ardant.

La justicia “tardó tiempo en llegar”

La presidenta del jurado Cannes 2025, Juliette Binoche, respondió a la prensa y dijo que la sentencia contra el actor “tardó tiempo en llegar”, pero que es resultado de la lucha del movimiento feminista. La célebre actriz reconoció que la estrella francesa había sido considerada “sagrada” en la industria del cine. “Quiere decir que reflexionamos. Es algo que nosotros creamos”, comentó. “Una estrella de cine es un hombre, un rey es un hombre”.

En el marco del festival, Geneviève Sellie, quien dirige el blog ‘Cine y género’, declaró que el actor se había beneficiado durante décadas del silencio de sus colegas. “Pero estamos asistiendo a un cambio social en estas cuestiones, espoleado por los valientes testimonios de decenas y decenas de víctimas de abusos”.

Aunque una de las testigos, Lucile Leider, declaró que el actor la agredió en 2014 cuando trabajaba como asistente de vestuario, la defensa de Depardieu llamó “mentirosas”, “histéricas” y “estúpidas” a las víctimas. Por eso, el tribunal pidió una indemnización adicional, pero lo que más habría causado alarma fue la conducta del actor en los tribunales.

“Un juicio puede ser una experiencia muy especial para un actor. Ver toda esta ira, la policía y la prensa. Es como estar en una película de ciencia ficción, salvo que no es ciencia ficción. Es la vida”, comentaba. “Estas lecciones pueden servirme de inspiración algún día si llego a interpretar a un abogado”, Durante el juicio, Depardieu dijo que el movimiento feminista #MeToo era un “terror” y que lo privó de trabajar tres años. Sin embargo, reconoció que era obsceno porque pertenecía a otra generación. “Vengo del viejo mundo, por supuesto, y no estoy seguro de que este nuevo me interese