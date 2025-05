La cantante Olga Tañón ya se encuentra en nuestro país para ofrecer un gran concierto este sábado 17 de mayo. La ‘Mujer de fuego’ llegó días antes a Lima para realizar una pequeña gira de medios. Fue así que el jueves 15 de mayo sorprendió a más de uno al aparecer en ‘Mande quien mande’, donde fue homenajeada por María Pía Copello y por algunos cantantes nacionales.



Uno de los momentos más emotivos que vivió Olga Tañón en América Televisión fue cuando le mostraron la fotografía de su familia. “Ay, son mi vida. Mis muchachos y mi marido son mi vida”, manifestó la boricua, quien luego reveló que debido a su compromiso en Perú, se iba a perder un importante momento familiar. “Yo estoy aquí, pero mi corazón está en mi casa porque mañana (este viernes 16 de mayo) es la graduación de cuarto año de high school de nuestro hijo”, añadió.

Olga Tañón indicó que la música es una carrera sacrificada



La intérprete de ‘Basta ya’ comentó que mientras su hijo se estará graduando, ella estará ultimando detalles de su show. “La realidad es que tengo el corazón allá (...) él es mi corazón de melón tontón. Es el menor de la casa, el consentido y estoy más que orgullosa de él, lo amo con todas las fuerzas de mi corazón”, expresó en ‘Mande quien mande’.

Asimismo, admitió que la música no es una carrera fácil. “Ay, es muy duro, porque cuando uno trabaja duro para poner a estudiar a los muchachos, poder estar en ocasiones especiales como estas y que tú no puedas estar, me rompe el corazón. Cuando me lo dijo, yo creo que estuve llorando como un mes completo”, agregó.

Olga Tañón agradecida con el Perú



A través de sus redes sociales, Olga Tañón expresó su emoción por el especial que le hicieron en ‘Mande quien mande’. “Gracias a todo el equipo por abrir este espacio lleno de emoción, recuerdos, música y tantas anécdotas que marcaron mi camino como artista y como mujer”, comentó la artista.



“Me sentí profundamente conmovida y celebrada… Mi admiración y respeto a todo el equipo de producción por la entrega y la calidad humana. Porque sí, ‘Hay Ke Ser Feliz’ no es solo un lema, ¡es un estilo de vida que celebramos con ustedes!”, añadió.

Olga Tañon fue homenajeada en 'Mande quien mande'. Foto: Instagram

Olga Tañón ha llegado a Lima para su esperado concierto programado para el 17 de mayo en el Multiespacio Costa 21, ubicado en San Miguel. Las entradas para su gira titulada 'Hay Ke Ser Feliz' están a la venta desde el 28 de febrero a través de Teleticket.