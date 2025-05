Dayiro Castañeda se ganó el cariño del público peruano tras interpretar al pequeño Carlos Alcántara en la exitosa película ‘Asu Mare’, basada en la vida del popular humorista. Su actuación lo convirtió rápidamente en una figura reconocida y lo perfiló como uno de los jóvenes actores con más proyección del país.

Sin embargo, luego de ese boom, Dayiro se alejó por completo de las pantallas durante seis años. Ahora, con 20, reapareció en el programa ‘Mande quien mande’, luciendo una imagen completamente distinta y sorprendiendo al público al presentarse como cantante, incluso estrenando su primer disco en vivo.

Dayiro Castañeda confiesa por qué se alejó de la televisión y sorprende con su faceta de cantante

Dayiro Castañeda, recordado por su entrañable papel en ‘Asu Mare’, volvió a la pantalla con una sorpresa que dejó a muchos boquiabiertos: su debut oficial como cantante. El joven artista presentó su primer disco en el programa de María Pía Copello y ‘La Carlota’, donde demostró que además de actuar, también tiene talento para la música. Su voz y seguridad en el escenario llamaron la atención del público y de los conductores.

Durante su visita al set, Dayiro explicó los motivos de su alejamiento de la televisión, justo cuando gozaba de gran popularidad: “A los 4 años (inició su carrera artística) en este canal, en América Televisión, en ‘Habacilar’, aquellos tiempos”, recordó con nostalgia. “Bueno, lo que pasa es que yo me alejé un tiempo, como 6 años, para estudiar y regresar nuevamente por el medio de la música para todo el público que aún me recuerda y me sigue”, dijo con una sonrisa.

Dayiro Castañeda revela en qué programas internacionales estuvo cuando era una estrella infantil

Tras interpretar al pequeño Carlos Alcántara en ‘Asu Mare’, Dayiro Castañeda se ganó el cariño del público por su carisma frente a las cámaras. Su popularidad fue tal, que no tardaron en invitarlo a importantes programas fuera del país.

“Bueno, de muy pequeño, a los 6 años, estuve en Don Francisco, en Miami; a los 10, en un proyecto de la Warner, con RCN Colombia; después también con TV Azteca, en México. Y ahora, esta vez, regresando por el medio de la música”, contó el joven artista con entusiasmo.