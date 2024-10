César BK NIEGA pagar a las radios para que suenen sus canciones: “Sigo adelante sin escándalos”

El cantante César Bernales Koc, más conocido como César BK, anunció que se irá del Perú en busca de mayores oportunidades. El intérprete de ‘Se te ve’ contó por qué decidió radicar en México y también se animó a responder a sus detractores, quienes lo han acusado de pagar a otras personas para que sus canciones se escuchen en diversas plataformas.



Cesar BK en busca de la internacionalización en México



Después de consolidarse como uno de los principales exponentes de la música urbana en Perú, Cesar Bk, quien se mostró apenado por su ruptura con Gabriela Herrera, ha anunciado su partida hacia México para continuar impulsando su carrera musical, en busca de la ansiada internacionalización.



El cantante, famoso por su éxito ‘No me llames más’, compartió que esta canción ya se escucha en importantes emisoras mexicanas como Los40 de Puebla, Ultra 101.3 y Exa, y que ha firmado con Ruby Lopera, quien ha trabajado como mánager de figuras del reguetón como Daddy Yankee y Tito el Bambino.

“Estoy apenado por dejar mi familia y amigos, pero voy a México con mi socio y productor, Cubas, para seguir creciendo. Voy a radicar en México, pero voy a regresar constantemente porque mi país me dio la oportunidad de lograr mis sueños”, comentó Cesar Bk, quienes semanas atrás fue ampayado con Gabriela Herrera.



El artista, natural de Tacna, ha sido tendencia en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram y ha recorrido distintas provincias peruanas durante su última gira. Su meta es consolidarse en el mercado musical mexicano y seguir su ascenso en la industria.



“Voy con humildad y espero lograr mis sueños pronto. Voy a regresar constantemente a mi país porque estoy convencido de que parte de mis proyectos profesionales también se encuentran en mi tierra”, añadió el sureño.



Cesar BK niega pagar por sus temas



César BK, quien limó asperezas Álvaro Rod tras duro enfrentamiento en TikTok, se animó a responder a sus ‘haters’, quienes lo acusaron de pagar a las radios y a otras plataformas de comunicación para que hagan sonar sus canciones. Según el intérprete de ‘Se te ve’ y ‘Hoy te voy a olvidar’, todo lo que ha logrado es gracias a su equipo de trabajo.



“Lo único que tengo que decir es que yo cuento con un equipo que me respalda en todas las decisiones que tomo. Si bien es cierto, soy una de las cabezas de este mismo equipo, sé que las oportunidades no me las gano solamente yo, las oportunidades las generamos entre todos”, declaró para La República. “Puedo tener el mejor equipo del mundo, pero si no les doy las herramientas para poder ‘venderme’ de la mejor manera, no lo van a poder hacer”, añadió.

César BK aceptó que, a veces, ha tenido que invertir para que su música llegue a más personas. Foto: difusión

César Bernales aceptó que, a veces, ha tenido que destinar cierto dinero para que su música llegue a más personas, pero niega que haya ‘comprado’ a gente que le ayude a sumar sus reproducciones. Es más, contó que, gracias a TikTok, ha llegado a tener un alcance de más de 30 millones de personas al mes, tanto en Perú como en México.



“La música es un negocio y todo negocio necesita de una inversión, pero no creo que podría haberle pagado a más de 100.000 personas para hacer el trend de ‘Hoy te voy a olvidar’, una canción que se volvió tendencia”, agregó.



¿Por qué César BK se va a México?



Faltan pocos días para que César BK se vaya del Perú para radicar a México. Según el cantante de música urbana, fue su mánager Ruby Lopera quien lo animó a buscar suerte en el país azteca. “Vio en mí la oportunidad de poder tener a un artista que sabía que lo iba a dar todo y que puede apuntar a lo más alto. Sin temas de egocentrismo y demás, lo único que lo que yo aspiro es a poder dejar, en lo más en alto, la cumbia urbana y la música peruana”.



Finalmente, Bernales sostuvo que no tiene intenciones de hacer cambiar la percepción que tienen de él sus ‘haters’, por lo que seguirá dando lo mejor de sí mismo. “Las personas siempre van a hablar y yo no voy a poder hacerles cambiar el pensamiento, es algo que he aprendido en todo este tiempo, así que lo único que me queda es sentirme feliz conmigo mismo y saber que estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible”, concluyó.